IL PIANO

PADOVA Alla riunione di lunedì pomeriggio il sindaco Giordani e il rettore Rizzuto si sono salutati così: «Su questo progetto ci aggiorniamo entro fine mese». Ma da entrambe le parti, Comune e Università, c'è la consapevolezza che un piano dettagliato potrebbe essere pronto già nel giro di un paio di settimane. Insomma, dopo tre anni di ostacoli ora è davvero il momento dell'accelerata per l'ampliamento del Cus. Il centro sportivo universitario alla Stanga diventerebbe un polo d'eccellenza nazionale e la formula per consentire il passaggio dei terreni dal Comune all'ateneo è appena stata trovata. In queste ore i tecnici del Bo sono al lavoro per redigere lo studio di fattibilità. A seguire la questione in prima persona sono anche da una parte l'assessore allo Sport Diego Bonavina e dall'altra il prorettore Tomaso Patarnello.

I DETTAGLI

Nell'ultimo mese, costellato da incontri e telefonate continue, le bocche sono state cucite tanto a Palazzo Moroni quanto a Palazzo Bo. Ora a confermare che il progetto si è sbloccato è il professor Antonio Paoli, delegato allo Sport dell'Università ma anche presidente dei due corsi di laurea di Scienze Motorie. Nelle sue parole c'è tanto ottimismo, ma ci sono anche interessanti dettagli. «Negli ultimi anni abbiamo sollecitato più volte il Comune ma non eravamo mai riusciti a trovare una quadra. Ora siamo vicini ad un accordo - conferma - per un progetto che porterà grande valore non solo all'università ma all'intera città. L'ampliamento del Cus prevede la costruzione di palestre e piscina ma per me l'idea vincente è soprattutto quella di portare i ragazzi di Scienze Motorie a fare teoria proprio accanto a dove potranno fare la pratica. All'estero funziona così ed è lo stesso concetto che troviamo in ospedale con la vicinanza delle aule di medicina. L'intenzione - spiega Paoli - è quella di portare almeno dieci tra laboratori e studi dei ricercatori».

L'area per l'ampliamento sarà sempre in via Corrado. «Non sarà più quella prevista in passato, vicino al capannone in disuso - precisa Paoli - ma sarà un'altra area comunale, con dei terreni ora parzialmente in mano ad Aps, tra l'attuale centro sportivo e il Piovego. Sono fiducioso perché questa soluzione accontenta tutti. C'è sempre stato un blocco, uno scoglio. Ora pare che abbiamo davvero trovato la giusta exit strategy».

LA FORMULA

Tecnicamente si chiama diritto di superficie. È lo strumento giuridico che ha messo d'accordo Comune e Università permettendo di sbloccare un progetto di cui si parlava dal 2016. Il Comune cederà i terreni all'università che potrà realizzare i lavori e tenersi l'area per almeno vent'anni, costruendoci sopra e restituendo poi all'amministrazione un complesso dal valore decisamente più alto. In questi giorni i tecnici dell'Università stanno completando lo studio di fattibilità con il piano di ammortamento da presentare al Comune, poi l'amministrazione dovrà dare la risposta definitiva.

GLI IMPIANTI

L'investimento da 12 milioni di euro sarà a carico dell'Università con un importante contributo di Fondazione Cariparo. Il progetto è in mano all'architetto Edoardo Narne. Prevede l'allargamento dell'attuale centro sportivo (la superficie esatta non è ancora stata definita) e la sistemazione degli impianti esistenti a partire da campo da hockey e pista di atletica. Se tutto filerà liscio ci vorranno un anno di burocrazia e almeno un altro anno di lavori. Considerato che nel 2021 termina il mandato di Rizzuto e nel 2022 quello di Giordani, non c'è dubbio che entro queste date rettore e sindaco intendano veder partire concretamente il progetto.

Gabriele Pipia

