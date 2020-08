IL PIANO

PADOVA Del Pums di Padova (Piano urbano della mobilità sostenibile) che riguarda anche tutti i comuni della cintura, c'è una sola certezza. Adottato dalla Giunta non è mai stato approvato dal consiglio comunale. Il sindaco l'ha promesso per fine anno ma dagli spifferi usciti da qualche presentazione smozzicata si è capito che alla Prandina un parcheggio ci sarà. Così almeno si scrisse, nella primavera scorsa, dentro la relazione che accompagna il Piano. Lo scenario di riferimento ci consegna l'inserimento di spazi di sosta nell'area dell'ex caserma Prandina. Così, nero su bianco.

Ma non è solo questo che fa storcere il naso agli ambientalisti. «Il Pums è stato elaborato, ma non ancora approvato con un percorso però poco partecipato. Nonostante alcuni apprezzabili interventi previsti dal Piano su scala urbana, come la realizzazione del Bici Masterplan, delle zone 30 e della parziale revisione della politica della sosta rafforzando i parcheggi scambiatori ai confini cittadini, gli obiettivi del Piano sono assai modesti» dice Lucio Passi. Il Pums prevede, per il prossimo decennio, un notevole incremento degli spostamenti complessivi, più 5% per gli spostamenti interni al Comune e più 14% per gli spostamenti in ingresso ed in uscita da altri comuni della Provincia. «Nella migliore delle ipotesi la riduzione degli spostamenti auto rispetto alla situazione attuale è solo al 6%. Se non si trovano i fondi si prevede che gli spostamenti auto aumenteranno del + 4,8%».

LO SMOG

«Nel piano si favoleggia di un meno 46% di polveri sottili entro il 2030. Siamo ancora in tempo per aprire un reale e rapido dibattito per migliorare lo strumento. Un tavolo di concertazione ad hoc, gestito da Agenda 21 uno strumento del Comune, potrebbe essere la soluzione. Va senz'altro continuata la limitazione della circolazione autunno-inverno, prevista dall'accordo antismog delle regioni del Bacino Padano: è inaccettabile però la ventilata decisione di spostarle dall'1 ottobre 2020 all' 1 gennaio 2021».

CICLABILITÁ

«Qualcosa è stata fatta: una breve Bike Lane un intervento leggero ed economico, una pista solo tratteggiata)in via Scardeone ma nulla si è fatto per introdurre il doppio senso di marcia nelle vie della ztl per biciclette, la cosiddetta ciclabilità diffusa ora prevista dal codice della strada. Vanno poi fatte partire le prime delle venti linee della Bicipolitana assunta dal Pums e l'anello delle riviere elaborato da varie associazioni tra cui Legambiente. Quest'ultimo è un percorso circolare, per lunghi tratti già esistente, che passa in prossimità delle mura e delle riviere e che completa ed interseca la Bicipolitana».

AREE 30

Pedonalizzazioni e Aree 30. Va sdoganato il progetto già pronto di pedonalizzare via Dante e sbloccate la realizzazione delle zone 30 in via Palestro e nel rettangolo stradale all'Arcella, ma ricordiamo che per renderle realmente 30 le zone serve una adeguata segnaletica e interventi di arredo urbano che modifichino e restringono le carreggiate rendendo inevitabile il rallentamento per le auto.

PARK SCAMBIATORI

Visto che l'annosa questione della gara d'appalto per l'affidamento del servizio del trasporto pubblico locale (TPL), non è ancora risolta, ha bloccato gran parte delle iniziative ma non la riuscita sperimentazione del Nightbus, intanto si punti alla realizzazione di alcune corsie preferenziali per aumentare la frequenza di alcune linee dei bus. Infine, come indica il Pums, si realizzino i parcheggi scambiatori mancanti al capo di radiali come via Po, San Marco, Armistizio, Chiesanuova.

M.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA