LA SITUAZIONE

PADOVA La macchina è partita quasi due mesi fa, adesso l'Azienda ospedaliera accelera. Da ieri le somministrazioni del siero anti-Covid vengono effettuate tutti i giorni con un obiettivo ben preciso: vaccinare l'intero personale entro la metà di aprile. Medici, infermieri e operatori sociosanitari, ma anche dirigenti e impiegati. La campagna ha già coinvolto due terzi dei dipendenti e il piano prevede che i 9.800 lavoratori dell'ospedale Giustinianeo e del Sant'Antonio possano essere protetti dal virus in meno di due mesi.

I NUMERI

I dati aggiornati a domenica dicono che l'Azienda ospedaliera ha registrato 3.611 vaccinazioni complete. Sono 2.540 invece i dipendenti che hanno ricevuto la prima dose e attendono il richiamo dopo tre settimane. Il criterio di priorità è dato anzitutto dall'età più avanzata. Le reazioni al vaccino sono principalmente di tre tipi: febbre, bruciore nel punto puntura e indolenzimento del braccio. Hanno riguardato il 5% dei vaccinati per quanto riguarda la prima dose e il 7% per la seconda.

Ora l'organizzazione prevede tra le 1.300 e le 1.400 vaccinazioni a settimana per poter ridare serenità a tutti quei dipendenti che negli ultimi dodici mesi hanno lavorato in corsia con la paura di contagiarsi. «Stiamo andando al massimo delle nostre capacità - assicura il professor Angelo Moretto, direttore dell'Unità operativa di Medicina del Lavoro dell'Azienda ospedaliera - La campagna coinvolge i dipendenti ma anche specializzandi e tirocinanti. Insomma, tutto il personale che ruota attorno ai due ospedali. Se il nostro piano non avrà intoppi per metà aprile potremo aver completato le vaccinazioni. Speriamo che da Pfizer arrivino tutte le forniture previste».

GLI ANZIANI

Parallelamente continua la vaccinazione degli ottantenni e degli ottantunenni. Per quanto riguarda i nati nel 1960, le lettere di convocazione dell'Ulss Euganea sono partite negli ultimi giorni. Ieri sono stati vaccinati gli anziani residenti in diversi comuni dell'Alta Padovana, accolti al Palasport di Loreggia. Oggi si replica a Cittadella.

Dall'8 marzo toccherà ai nati nel 1939 e la settimana successiva alla coorte del 1938. Non ci sono ancora date certe sulla vaccinazione per i cittadini sotto gli 80 anni. Si partirà dalla classe 1942 e poi si proseguirà scendendo di età.

Per le scuole, invece, il provveditore Roberto Natale continua ad attendere novità dall'Ulss. Sabato in Fiera a Padova sono scattate le somministrazioni al personale che lavora negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, ora si attendono le date e i dettagli per l'avvio della campagna di massa per insegnanti, bidelli e personale amministrativo che lavora alle elementari, medie e superiori.

I COSTRUTTORI

Sul fronte vaccini, intanto, si fanno sentire anche i costruttori. «Per accelerare il piano vaccinale e uscire il prima possibile dall'emergenza sanitaria ognuno deve fare la propria parte: noi siamo pronti a fare la nostra» esordisce Alessandro Gerotto, nuovo presidente di Ance Padova. «Il nostro sistema bilaterale con la Scuola Edile e la Cassa Edile può offrire un valido contributo per immunizzare il personale del nostro settore, che conta nel padovano più di 700 imprese e oltre seimila addetti - prosegue Gerotto - Solo una campagna vaccinale rapida ed efficiente può aiutarci a ritrovare velocemente quel clima di fiducia e serenità indispensabile per riuscire a ripartire e a intraprendere un solido percorso di crescita economica».

Pronti anche i sindacalisti Dario Verdicchio della Fillea Cgil, Giorgio Roman della Filca Cisl e Gino Gregnanin della Feneal Uil: «Nella delicata fase che attraversiamo servono responsabilità e partecipazione consapevoli. Riteniamo opportuno mettere a disposizione dell'autorità sanitaria per la somministrazione del vaccino la scuola edile-Cpt di Padova e l'anagrafe dei lavoratori e delle imprese della nostra provincia, con l'auspicio di contribuire concretamente al superamento della difficoltà del momento».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

