IL PIANO

PADOVA Ecco il piano di Busitalia Veneto per gli studenti delle scuole superiori, quelli più interessati al limite della capienza sui bus all'80 per cento per questioni di Covid. In pratica sono le corse dove saliranno solo gli studenti, e con fermate proprio vicino agli istituti. I percorsi entrano a raggera verso il centro puntando sui 4 poli scolastici. Busitalia deve infatti far fronte a un monte di 35mila studenti, metà dei quali arrivano da fuori città e l'altra metà che si muove all'interno. Per essere più veloci non passano per la stazione, ci arrivano alla fine.

GLI ORARI

La nota a piè di pagina come sanno bene gli studenti va sempre letta: Le corse potranno subire delle variazioni in ragione della programmazione degli orari di ingresso e di uscite delle scuole. Questo è un dettaglio importante dal momento che Busitalia non ha attuato un piano più particolareggiato perchè attende l'orario scolastico definitivo. «Solo quando lo sapremo potremo capire quanti ne possiamo portare» dicono in azienda. Ma questo non toglie che la volontà della società sia di offrire un servizio il più possibile adeguato.

LA FILOSOFIA

«Certo che se alcune scuole come l'istituto Ruzza chiameranno le prime classi lunedì, poi le seconde martedì e via discorrendo avremo solo il 20 per cento di studenti in circolazione» continua Andrea Ragona, assessore alla Mobilità del Comune e già presidente di Busitalia Veneto. Dunque la dinamica è: aiutare dove c'è bisogno, ma non creare confusione dove non serve. Corollario: visto che gli orari definitivi entrano in vigore dopo due settimane finché non ci sono non si saprà come organizzare. Le corse in più comunque ci saranno, la volontà è di coprire i bisogni «facendo ricorso anche ai contratti in subaffido non usati durante lo stop Covid» continua Ragona. Ovvero affidandosi a cooperative o società private per coprire il 100 per cento delle necessità.

LA POLEMICA

Molto sarebbe servito avere un piano scaglionato degli ingressi e delle uscite, oppure produrre lezioni pomeridiane ma non c'è un piano generale. Comunque c'è chi, come l'assessore provinciale ai Trasporti, Elisa Venturini, ribadisce: «Avremmo dovuto fare come a Treviso dove c'è stata un piano fatto rispetto al numero degli iscritti e concordato con i presidi. Se oggi i ragazzi viaggiano già assiepati come faranno con le nuove disposizioni?»

«Per avere più mezzi bisogna avere più soldi» sintetizza Ragona. «Il servizio all'ora di punta oggi è già al massimo. Si può tirare qualcosa ma non molto». In soccorso potrebbe arrivare il riparto extra deciso dalla Giunta regionale proprio martedì scorso: 42 milioni in arrivo dal governo e 8,5 stanziati dal proprio bilancio per potenziare i servizi. Soldi che verranno girati agli enti locali e da questi alle società. Facendo un calcolo approssimativo a Padova toccherebbe 1 milione.

IL DETTAGLIO

Ecco le corse dirette verso gli istituti superiori dei quattro poli scolastici: il polo di Via Cave con gli istituti Scalcerle, Duca degli Abruzzi, San Benedetto da Norcia e Marchesi; il polo in zona nord con gli istituti Valle, Curiel, Severi e Rogazionisti; il polo in zona sud con gli istituti Marconi, Bernardi, Selvatico, Ruzza e Calvi; il polo est con gli istituti Cornaro e Gramsci.

Anche i Comuni della provincia beneficeranno di nuove corse dirette verso gli istituti scolastici, con partenze da Villafranca, Villaguattera, Rubano, Cervarese, Montemerlo, Piazzola, Borgoricco e Fiumicello di Campodarsego. Riduzione significativa dei tempi di percorrenza e di permanenza a bordo dell'autobus e senza cambi in autostazione.

SICUREZZA A BORDO

Sui mezzi dispenser e obbligo di mascherina. Al capolinea principale della stazione, dell'autostazione e al capolinea del tram, squadre di intervento specializzate sanificheranno i mezzi dopo ogni corsa NEgli orari di maggior affluenza.

VISIERA OMAGGIO

A partire da martedì prossimo 15 settembre, gli abbonati al servizio urbano ed extraurbano potranno ritirare gratuitamente una visiera protettiva trasparente nelle agenzie di Busitalia Veneto.

Mauro Giacon

