IL PERSONAGGIO«C'è un sogno che spinge un altro sogno, sì un altro e poi un altro ancora. Perché ho imparato tanto tempo fa che tutto parte da un sogno ed è proprio di una partenza che ho deciso di parlarvi. Perché un giorno sono partita, per un altro viaggio che mi ha portato non verso qualcosa, ma verso di me. Ho iniziato a rendermi conto che prima avevo bisogno di dedicarmi ai preparativi per poi poter partire davvero. Ho iniziato a camminare passo dopo passo fino ad arrivare. Dove? Non ad una meta, ma ad un arrivo che però mi ha...