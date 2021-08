Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PARROCOPADOVA «Con l'esperienza che ho vissuto nel marzo 2020, con un mese di degenza, per buona parte nella terapia intensiva sotto sedazione, non ci possono essere dubbi: bisogna vaccinarsi. È chiaro don Massimo Fasolo, parroco di Conche e Valli di Chioggia, classe 1958, primo tra i sacerdoti diocesani a contrarre il Covid in forma acuta.Lei dunque lo ha già fatto il vaccino?«Certamente, entrambe le dosi; non appena si sono aperte le...