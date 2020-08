(g.pip.) Nella provincia padovana risultano ancora iscritte 33.164 auto Euro 0, corrispondenti al 5,46% del totale vetture ad uso privato registrate. Il dato emerge dall'elaborazione di Facile.it, realizzata su dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in base alle statistiche della motorizzazione .

E il quadro peggiora ulteriormente se si allarga l'analisi. Considerando le automobili Euro 0-1-2-3 si arriva, in totale, a 158.727. Ciò significa che il 26% della auto potenzialmente in strada a Padova ha 15 anni o più di anzianità.

Considerando l'intero Veneto, come sono distribuite a livello provinciale queste autovetture? Se si guarda ai valori assoluti delle sole Euro 0, la maglia nera della regione spetta alla provincia di Verona (35.933 auto private Euro 0, 5,76% del totale), seguita da Treviso (34.489 veicoli, 5,78%), Vicenza (33.204 autovetture Euro 0, 5,73%), e Padova (33.164 veicoli, 5,46%). Continuando a scorrere la graduatoria troviamo le province di Venezia (24.092, 5,02%) e Rovigo (9.785, 6,13%). Chiude la classifica veneta la provincia di Belluno (6.838 autovetture Euro 0 ancora immatricolate, 5,06%).

I dati vengono diffusi pochi giorni dopo la scelta della Regione di posticipare il blocco anti-smog degli Euro 4 Diesel: non scatterà ad ottobre ma a gennaio.

