Il papà: «Ho un terribile sospetto, che stesse usando il cellulare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHI ERAPERNUMIA Un uomo libero, gran pensatore, affamato di vita e pieno di amici che gli volevano bene. Alberto Pegoraro, Flebo per gli amici, il 42enne rimasto ucciso in un incidente stradale a Battaglia Terme, era tutto questo e anche molto di più.Nello scorso mese di aprile era tornato in Italia, dopo aver trascorso due anni a Tenerife. Una parentesi che aveva deciso di chiudere, scegliendo di stabilirsi a Pernumia, in via Cornoledo, nella casa di famiglia, insieme a papà Giuliano (già consigliere comunale) e a mamma Claudia. La sorella...