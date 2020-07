IL PANORAMA

PADOVA «Come si vive a Padova?». Una domanda-madre che racchiude tanti altri interrogativi. Dal gradimento per il sindaco al giudizio sulla risposta all'emergenza-Covid, dal parere sulla raccolta differenziata alle preoccupazioni sull'inquinamento. Uno sguardo sul presente, certo, ma anche sul prossimo futuro elettorale. A fornire una panoramica sullo scenario politico in città è l'ultimo sondaggio di YouTrend, portale nazionale che collabora anche con Sky e RaiNews. Tra il 15 e il 17 luglio sono state fatte 1.005 interviste da cui emerge anzitutto un alto gradimento in città sia per il sindaco Giordani che per il governatore Zaia. Il 74% degli intervistati ha abbastanza fiducia o molta fiducia nell'operato del sindaco, il 60% risponde allo stesso modo per il presidente della Regione. Se la domanda diventa Come giudica l'operato di Luca Zaia? è addirittura il 90% a definire positiva o molto positiva l'azione politica del leader leghista.

LE DIFFERENZE

Poche settimane fa un sondaggio del Sole 24 Ore indicava Giordani alla posizione 99 tra i sindaci più amati d'Italia, irritando non poco Palazzo Moroni. Questa volta l'analisi a 360 gradi di YouTrend dà risposte molto differenti. La fascia che apprezza di più Giordani è quella degli under 34. Il gradimento arriva all'86% quando rispondono gli studenti, si ferma invece poco sotto il 59% tra i disoccupati. I quartieri che lo giudicano meglio? Guizza, Bassanello e Voltabarozzo. Le zone dove l'indice scende maggiormente? Brenta, Venezia, Mortise e Camin. Le percentuali superano il 90% quando l'elettorato intervistato si dichiara di centrosinistra, precipitano al 26% tra i sostenitori di Fratelli d'Italia. E i leghisti? Il 59% dichiara di aver fiducia nel sindaco. Ma Giordani, politicamente, da che parte sta? Solo il 10% lo identifica con la sinistra. Per la maggioranza (43,8%) è un moderato, per il 21,8% è un civico indipendente. E siccome la politica è bella perché è varia, c'è pure un 1,8% che esce dal coro: «Giordani? È di destra».

LA CITTÁ

Solo l'8% definisce bassa o molto bassa la qualità della vita a Padova e per il 53% il governo della città sta andando nella direzione giusta. Tra i temi al centro del sondaggio c'è la sicurezza: l'83% dei residenti si sente al sicuro, con percentuali che crescono in centro e calano all'Arcella. Va evidenziato quanto sia sentito tra i padovani il tema dell'inquinamento: il 52,8% si definisce preoccupato e il 22,1% addirittura molto preoccupato. Interessanti le risposte sulla raccolta dei rifiuti porta a porta: il 59,4% è abbastanza soddisfatto e il 35,8% addirittura molto soddisfatto. Ma quando viene chiesto Vorrebbe il porta a porta nel suo quartiere? a chi ancora non ce l'ha, il 63,6% risponde negativamente. Per il 77% dei padovani la giunta ha risposto bene all'emergenza Covid. Il 67%, infine, promuove il progetto del tram stazione-Voltabarozzo.

LE INTENZIONI

In vista delle elezioni regionali Zaia doppia Lorenzoni (62% contro 30%) mentre in chiave nazionale il Pd è il primo partito (33,3%) seguito dalla Lega (31,7%). Da segnalare come Fratelli d'Italia sia saldamente terzo sopra M5S e Forza Italia. E se si ripresentasse oggi la sfida Giordani-Bitonci? Il sindaco in carica godrebbe del 65% delle preferenze. Si sale addirittura al 72,8% se l'avversario fosse Ostellari. Ma non sarà, probabilmente, nessuno dei due.

Il sindaco legge il sondaggio, sorride e guarda avanti: «L'unica cosa che conta continuare a lavorare per Padova a partire dalle cose che i cittadini vivono con più attenzione. Sicurezza, tutela dell'ambiente e lotta all'inquinamento, qualità della vita nei quartieri, salute, opere strategiche per la città. La gente vuole questo, poco si interessa dei massimi sistemi».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

