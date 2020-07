IL PALINSESTO

PADOVA Gli eventi che si alterneranno in città saranno davvero molti. Sia in centro, che nei quartieri. L'erogazione di 728mila euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio, quindi, consentirà di poter fruire di un'offerta culturale a 360 gradi fino all'inizio del 2021. Sono numerosi, infatti, i progetti che saranno realizzati dal Comune in collaborazione con le varie realtà del territorio e che godranno del sostegno economico di Fondazione Cariparo: tra questi il Castello Festival che parte nei prossimi giorni, ma anche la rassegna itinerante di spettacoli GirovagArte, il Portello River Festival, Sugar Pulp, la rassegna Arti Inferiori, il Festival di fotografia Photo Open Up, il Festival Jazz la Rassegna di Danza e un omaggio al professor Pinton fondatore della scuola orafa padovana, riconosciuta a livello internazionale.

Ecco le varie iniziative e il periodo in cui sono state programmate. Per quanto riguarda le Mostre dedicate all'oreficeria, denominate Pensieri Preziosi, la prima è Connessioni/Connections (novembre 2020 gennaio 2021); la seconda Preziosa Young e la terza dedicata a Mario Pinton (novembre 2020- gennaio 2021). Il Festival della Fotografia Photo open up, si terrà poi da settembre a ottobre, mentre le proposte di Prospettiva Danza sono in calendario da settembre a novembre.

L'appuntamento con Portello River Festival è confermato per settembre. Sempre da settembre, ma che proseguirà poi pure in ottobre, si terrà il tradizionale Workshop di Architettura.

Un'attenzione particolare sarà riservata agli spettacoli organizzati all'interno del Castello Carrarese, dove ci sarà il tradizionale festival con 38 appuntamenti per tutta la durata del periodo estivo. «Questa rassegna - ha ricordato ieri Andrea Colasio - si tiene da 6-7 anni, con grande successo. Appena sarà terminata, a settembre inizieranno i lavori per realizzare il grande spazio espositivo, preludio alla metamorfosi di questo straordinario sito nel cuore della città».

Per quanto riguarda la Fiera delle Parole, prevista a ottobre, Colasio ha spiegato che sarà in formato ridotto e prevalentemente via web, anche se sono previsti un paio di appuntamenti dentro al Palazzo Ragione che, essendo molto spazioso, dà la certezza che possa essere rispettata la distanza anti Covid.

Confermati pure il Teatro Ragazzi (da ottobre ad aprile), il Festival di Musica Jazz (da ottobre a novembre), Arti inferiori (da novembre ad aprile), Sugar Pulp (a dicembre), Lasciateci sognare (a novembre) e il premio Galileo, previsto tra settembre e ottobre. Parte del contributo della Fondazione sarò usato per la promozione della candidatura di Padova a patrimonio mondiale dell'umanità con l'Urbs Picta.

Inoltre, i soldi della Fondazione Cariparo verranno spesi per riproporre Girovagarte, la rassegna itinerante di spettacoli che si sposta nei quartieri utilizzando un camion come palco messo a disposizione da Aspiag-Despar. Ci saranno eventi in Piazza Azzurri d'Italia all'Arcella, in Piazzale Cuoco alla Guizza, nel parcheggio del parco Brentella a Chiesanuova e in Piazza Barbato a Ponte di Brenta. «Grandi spazi - ha ricordato l'assessore - dove è facile garantire il rispetto delle distanze». Sono previsti spettacoli di grande qualità che vedranno sul palco l'Orchestra di Padova e del Veneto, il Teatro Stabile e i Solisti Veneti, oltre agli incontri con personaggi noti, come le lezioni di filosofia che terrà Massimo Cacciari, o gli incontri con autori di prestigio, tra cui Matteo Strukul e Andrea Pennacchi. Alcuni appuntamenti saranno gratuiti, per altri prezzi popolari.

Ni.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA