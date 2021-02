IL PAESE

VO' A leggerlo oggi, quel cartello che da chissà quanti anni dà il benvenuto in paese, si sente che manca qualcosa: Vo', paese del vino e della trachite. Oggi infatti Vo' è anche e soprattutto il paese della resilienza per come ha saputo affrontare il coronavirus, piombato all'improvviso nel venerdì più nero della sua storia recente. Il 21 febbraio resterà una data indelebile per il borgo euganeo, che ieri ha ricordato l'anniversario della pandemia. Con dignità, con sobrietà e con il pensiero rivolto ai sette concittadini che non ce l'hanno fatta. «Non c'è niente da festeggiare, anche perché siamo ancora nel bel mezzo della pandemia», ripetono i vadensi che un anno fa passeggiavano per strada senza mascherina.

LA GIORNATA

365 giorni dopo, Vo' si è risvegliato con la carezza di un sole quasi primaverile. Alle 9 piazza Liberazione pullula di giornalisti e troupe televisive in attesa del momento istituzionale organizzato dal Comune e a cui parteciperanno, in presenza o da remoto, le autorità politiche e sanitarie con cui il paese ha fatto squadra per fronteggiare il Covid. Uno dei momenti più toccanti sarà l'abbraccio virtuale tra i sindaci delle due prime zone rosse: Giuliano Martini per Vo' e Francesco Passerini per Codogno. Sulla facciata del municipio pulsa un enorme cuore tricolore realizzato a uncinetto a ricordo di tutte le vittime di Covid-19. Da una sala del bar Storico 900 Armando Tosetto, 78 anni, ricorda il suo calvario Covid: «Otto giorni all'ospedale e poi l'isolamento a casa. Anche mia moglie era positiva. Un'amica ci portava la spesa. È stata dura». «Tanti di noi vogliono lasciarsi alle spalle questo anno difficile», commenta la barista Sonia, stanca dei continui stop&go imposti alle attività di ristorazione, uno dei perni dell'economia vadense. C'è chi è messo ancora peggio: Valentina, che sta passeggiando insieme al compagno e al figlioletto, il lavoro lo ha perso. «Facevo la parrucchiera in un paese qui vicino ma da tre settimane sono disoccupata. Di quel 21 febbraio ricordo la tachicardia quando il mio compagno al telefono mi ha detto che eravamo tutti in quarantena».

IL LOCKDOWN

Vo' diventa di fatto zona rossa la sera stessa anche se il lockdown viene ufficializzato il giorno successivo dal premier Giuseppe Conte. I 3.300 abitanti sono in quarantena: dal paese non si entra e non si esce. Il 24 febbraio dieci check point chiudono ogni acceso al paese. I primi locali ad abbassare le saracinesche sono La nuova Locanda al Sole e il Mio Bar, i bar frequentati da Adriano Trevisan e dall'amico Renato Turetta. «Il virus è stato un fulmine a ciel sereno commentano Roberto e Lucia, gestori del Mio bar Speriamo che con i vaccini si torni alla normalità perché questa non è vita». È lontana l'euforia che si legge sul cartellone appeso all'edificio di fronte: Vo' campione del mondo, scritto in occasione della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 14 settembre scorso. All'altro capo del paese, alcune persone sono in fila davanti al panificio-pasticceria Zanini. Tra un'informata e l'altra Alessandro riavvolge il nastro dei ricordi. «Il disagio di quelle prime due settimane di lockdown è indicibile: tutti ci consideravano untori». Erano i giorni in cui le merci e i prodotti targati Vo' venivano rispediti ai mittenti per paura (assolutamente infondata) del contagio. «In poco tempo siamo passati dalle stalle alle stelle diventando un modello per tutti grazie ai tamponi di massa a cui ci siamo sottoposti». Alle 10.30 i rintocchi delle campane richiamano i fedeli alla messa. Giorgio Sinigaglia e la moglie Luciana si affrettano sul sagrato. Lui ha fatto il muratore per oltre quarant'anni insieme ad Adriano Trevisan, lei che di anni ne ha 80 non vede l'ora che arrivi venerdì per ricevere finalmente la prima dose di vaccino.

In piazza Liberazione spiccano le tute fluorescenti dei volontari della Protezione civile, in prima linea da un anno e il cui supporto è stato determinante soprattutto nelle prime due settimane di isolamento.

I VOLONTARI

«Ci occupavamo della logistica, ma anche del conforto alla popolazione spiega il coordinatore Guido Tosatto . Durante il primo screening di massa facevo la spola due volte al giorno per consegnare i tamponi al laboratorio di Padova». Vo' non ha mai mollato e un anno dopo ricorda lo sforzo collettivo per far fronte a una calamità che ha cambiato le nostre vite.

Maria Elena Pattaro

