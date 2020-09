IL PAESE SIMBOLO

VO' Sette mesi dopo l'esercito torna a Vo', ma lo fa con il sorriso: consegnerà 120 banchi monoposto del ministero dell'Istruzione. commissionati dal Comune al commissario per l'emergenza covid Domenico Arcuri.

A recapitarli, stamattina alle 8, nella scuola elementare Guido Negri che il 14 settembre ospiterà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, saranno appunto i militari dell'Esercito, come è già avvenuto per Codogno, Alzano e Nembro, epicentri lombardi dell'epidemia, diventati un simbolo, come Vo'.

E per ribadire il legame di solidarietà il sindaco Giuliano Martini proprio oggi incontrerà per la prima volta il primo cittadino di Codogno Francesco Passerini, nella cittadina lombarda. L'uno ha pianto la prima vittima italiana di coronavirus, l'altro ha registrato il primo ricovero per Covid-19. Hanno attraversato le stesse angosce e oggi finalmente si guarderanno negli occhi. Il loro incontro sarà uno dei momenti clou del raduno Ripartiamo insieme, da dove tutto è cominciato, in programma da oggi a domenica e organizzato dal Comune di Codogno con il patrocinio dell'Anci.

Sono oltre 130 i sindaci che raggiungeranno la città lombarda per rendere omaggio ai colleghi amministratori morti di Covid, ma anche per condividere esperienze, riflessioni e momenti di leggerezza, come la partita di calcio che vedrà schierata in campo la nazionale italiana sindaci contro i volontari di Codogno.

Intanto nella scuola elementare di Vo' cresce l'attesa per la visita del presidente Mattarella. Il capo dello Stato inaugurerà il nuovo anno scolastico qui, dalla scuola dell'ex zona rossa che per prima ha avviato la didattica a distanza, pur mantenendo quel cuore analogico fatto di relazioni e capace di fare davvero la differenza.

Dentro è quasi tutto pronto per la ripartenza: le aule con i banchi distanziati, i nebulizzatori per sanificare gli ambienti, l'atrio riallestito con angoli dedicati ai vari laboratori, pannelli fonoassorbenti, maxi schermi. Qui per tre volte i 3.300 abitanti si sono sottoposti volontariamente agli screening, fornendo un preziosissimo contributo alla scienza. Il 7 settembre suonerà la campanella per i bambini della scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo di Lozzo Atestino di cui fanno parte i nove plessi di Lozzo, Cinto Euganeo e Vo'. Mentre il 10 torneranno in aula gli alunni della scuola primaria e secondaria, in anticipo rispetto a gran parte d'Italia proprio per recuperare i giorni di festa (14 e 15 settembre) dedicati alla visita del presidente Mattarella e della ministra dell'istruzione Lucia Azzolina.

Fervono i preparativi, coordinati dal cerimoniere del Quirinale che martedì mattina ha raggiunto il paesino collinare. In cortile la Rai ha già allestito il palco da cui interverranno le autorità. Ad alunni e insegnanti dell'istituto sono riservati non più di 200 posti su un totale di 350 sedie a disposizione. Tutti gli altri potranno seguire l'evento in tv. La diretta verrà trasmessa dalle 16.30 alle 18.30 su Rai Uno e Rai News. Il presidente atterrerà in elicottero verso le 16.20 in una località tenuta segreta per motivi di sicurezza.

«Cosa diremo a Mattarella? Che la scuola deve continuare a essere presidio di legalità e dei valori educativi - afferma D'Ambrosio - È relativamente facile riaprire l'edificio, la vera sfida è costruire insieme una comunità educante». Dopo l'inaugurazione, Mattarella visiterà l'interno della scuola, dove ad attenderlo ci saranno alunni e insegnanti.

Ma è l'intero paese a voler mettere in vetrina le proprie peculiarità ed eccellenze: enogastronomiche (come i vini Doc e Docg), paesaggistiche (i tanti sentieri sui Colli Euganei), folkloristiche (la tradizionale Festa dell'Uva) e ricettive. Il portale www.visitvo.it è nato proprio per questo: descrivere e proporre l'altra faccia di Vo', non come zona rossa ma come punto di riferimento turistico del comprensorio delle Terme e dei Colli Euganei.

Maria Elena Pattaro

