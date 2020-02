IL PAESE BLINDATO

VO' EUGANEO «Non abbiate paura». A incoraggiare gli alunni dell'istituto comprensivo di Lozzo Atestino e in particolare gli studenti imprigionati a Vo' è stato pure il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Ieri mattina infatti è suonata la campanella, anche se virtuale visto che le scuole sono chiuse a causa del Coronavirus. Più di 600 bambini e ragazzi avevano lo sguardo puntato su computer e smartphone per assistere da casa loro alla prima lezione a distanza. E quelle due ore sono state una boccata d'ossigeno in una giornata in cui in paese è arrivata anche un'altra bella notizia: altri due vadensi risultati positivi al tampone sono stati dimessi dal reparto Malattie infettive dell'ospedale di Padova e adesso completeranno la quarantena in isolamento fiduciario. A rattristare è stata invece la chiusura dell'angolo bar del panificio Zanini: l'unico posto in cui si poteva ancora sorseggiare un caffè.

I COLLEGAMENTI

Tanti i messaggi di vicinanza e di sostegno arrivati agli studenti durante le due ore di collegamento in cui i ragazzi hanno rivisto il preside Alfonso D'Ambrosio e alcune loro insegnanti. Agli interventi del ministro e del provveditore scolastico territoriale Roberto Natale sono seguiti due collegamenti toccanti: quello con una classe elementare di Lucca, che ha recitato una filastrocca di Gianni Rodari per gli amici veneti e l'altro con la scuola di Codogno (Lodi), paese blindato proprio come Vo'. E se ieri la lezione era dedicata ai saluti e all'incoraggiamento reciproco, oggi a salire sulla cattedra virtuale sarà la robotica, spiegata da una scuola di Genova. «Sono felice di vedere la mia maestra» e «Grazie prof!» sono soltanto alcuni dei tanti messaggini scambiati nella chat scolastica, segno che la scuola è riuscita a restituire un po' di quella serenità che i primi giorni di quarantena sembravano aver spazzato via.

ALTI E BASSI

Nella zona rossa la vita continua tra alti e bassi. I residenti si sono abituati alla nuova routine dei tamponi, pur sapendo che il numero di test disponibili potrebbe cambiare nel corso della giornata. Ieri ne sono stati fatti 600 per un totale di circa 2.200. Ne restano altri 1.100. Presto potrebbero riaprire anche le Poste e la tabaccheria, risolvendo così alcuni problemi sorti nei giorni scorsi come prelevare contanti dal libretto della pensione o acquistare le ricariche telefoniche.

A chiudere i battenti è invece l'angolo bar del panificio Zanini. In paese corre voce che un ristoratore sia andato a lamentarsi in Comune, risentito per il fatto che i bar fossero chiusi mentre la caffetteria del panificio continuava a lavorare. Alle 12.30 i carabinieri si sono presentati in panetteria invitando i quattro fratelli a limitarsi alla vendita di pane e dolci. Niente più servizio bar. «Siamo molto amareggiati, confessa Emanuela la ventina di euro di incasso del bar non fa certo la differenza a fine giornata, ma la caffetteria offriva un'occasione di aggregazione senza creare assembramenti, viste le ridotte dimensioni del negozio». I panettieri dovranno affrontare anche un altro problema, legato all'approvvigionamento della farina: «Uno dei nostri fornitori vuole sospendere le consegne perché altri clienti non vogliono ricevere la merce dagli stessi camion che sono entrati in zona rossa spiega il titolare Alessandro C'è tanta ignoranza». Ma per fortuna c'è anche la solidarietà: un mulino della zona, venuto al corrente della situazione, si è offerto di fornire la materia prima necessaria. Nel frattempo amministrazione e forze dell'ordine sembrano aver risolto anche il problema dei ciclisti infiltrati, che percorrevano il tratto vadense dell'anello dei Colli nonostante il divieto di accesso. Visto che le transenne non bastavano a tenerli lontani, sono stati posizionati dei blocchi di cemento.

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA