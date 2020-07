POLVERARA

Un milione e seicentomila euro: la Provincia investe sul nuovo ponte della Riviera, al confine fra Casalserugo e Polverara, lungo la strada provinciale 30 Bertipaglia, sul Bacchiglione Roncaiette. I lavori inizieranno lunedì e la chiusura della strada si protrarrà fino al 17 marzo 2021.

Sul manufatto è in vigore da mesi il divieto a mezzi pesanti, a quello di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, con limite massimo di velocità di 30 all'ora per tutti i veicoli. A fine febbraio scorso vi era stata la chiusura della gara d'appalto e a breve appunto partiranno i lavori che dureranno otto mesi, durante i quali la strada che collega Casalserugo a Polverara resterà chiusa al traffico. Il vicepresidente della Provincia Marcello Bano, con delega alla Viabilità, ne ha parlato in Comune a Polverara, su invito del sindaco Alice Bulgarello, alla presenza anche dei colleghi dei Comuni vicini, Matteo Cecchinato per Casalserugo e Anna Pittarello di Bovolenta. Bano ha confermato l'impegno dell'ente: «Stiamo per dare il via ad un investimento di 1,6 milioni di euro, che prevede la demolizione dell'attuale impalcato, l'abbattimento dei piloni e la realizzazione di una unica campata lunga 59 metri». Gli attuali piloni, che mostrano tutti i segni del tempo, rappresentano un problema con le piene del fiume che trascinano a valle detriti che spesso si bloccano alla base degli stessi. «Il nuovo ponte sarà anche antisismico, con larghezza di 13 metri rispetto agli attuali 7,5 - precisa Marcello Bano - e il manufatto sarà di prima categoria, consentendo il transito di mezzi pesanti senza vincoli di peso».

Il lavoro è frutto di una intesa con il Genio Civile, in una zona delicata dal punto di vista idrogeologico, che è stata interessata anche dall'alluvione del 2010. Anche per questo motivo il nuovo ponte risulterà essere più sollevato rispetto all'attuale, mediamente di 11 centimetri, che diventeranno 65 nel punto di mezzo. Il progetto, curato dall'architetto Nicola Gennaro dell'Ufficio Tecnico della Provincia, prevede la realizzazione di comodi accessi ciclo-pedonali. La strada provinciale 30 resterà chiusa nel tratto compreso tra il centro di Casalserugo e Polverara e sarà accessibile fino al ponte dall'una e dall'altra parte solo per i frontisti, mentre per tutti coloro che hanno necessità di andare da un comune all'altro, a breve verrà predisposta una viabilità alternativa.

Nicola Benvenuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

