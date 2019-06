«Il nostro patrimonio artistico merita di essere rispettato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PERCHÈ NOPADOVA «Noi non abbiamo nulla contro i baristi, non siamo neppure contrari ai plateatici. Riteniamo, però, che queste presenze debbano essere rispettose del nostro patrimonio artistico e architettonico». L'architetto Renzo Fontana, presidente padovano di Italia Nostra, nei giorni scorsi è stato al centro di un'accesa polemica che lo ha visto contrapposto agli esercenti del centro storico. Baristi e ristoratori, infatti, non hanno affatto gradito il fatto che il numero uno dell'associazione ambientalista abbia rimproverato loro...