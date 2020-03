IL NONNO ADOTTIVO

Era ricoverato nella divisione di medicina dell'ospedale di Cittadella ed è li che ha contratto il Coronavirus. E' mancato ieri mattina nell'ospedale di Schiavonia dov'era stato trasferito ad inizio della scorsa settimana. Aveva 91 anni Ettore Nicolè, originario di Padova dove vivono due fratelli, ma da 35 anni abitava a Curtarolo, viveva con la famiglia di Silvano Righetto, con la moglie Agnese Facco e le figlie Linda e Monica. Hanno un'agenzia immobiliare nella cittadina. Cittadina dove seppur di vista in molti conoscevano il signor Ettore per i suoi modi gentili e garbati, un'eleganza d'altri tempi. Salutava tutti ed aveva sempre un sorriso.

Singolare la sua storia, come racconta la famiglia Righetto. Ettore ha lavorato per quarant'anni nel centro ippico in via Libia, quartiere Sacra Famiglia, a Padova. Nel quartiere c'era il bar Luce, gestito da Silvano Righetto. Un'amicizia nata via via con la frequentazione.

«Veniva saltuariamente poi sempre più spesso e siamo diventati amici ripercorre quei tempi quest'ultimo Non era sposato, come pure il fratello con il quale viveva. Poi è rimasto da solo dopo la morte del fratello. E' andato in pensione, mi dava una mano in alcune commissioni. Ho ceduto l'attività tornando definitivamente a Curtarolo, dove lui veniva per pranzo o a cena, finchè abbiamo preso la decisione che rimanesse stabile con noi». Un bellissimo gesto.

Ettore è così diventato una sorta di zio per Linda e Monica e un secondo nonno per figli e figlie loro. In paese con il suo garbo si è fatto benvolere. Ieri alla notizia della scomparsa, numerose le attestazioni di cordoglio alle quali si associa anche il sindaco Martina Rocchio: «Lo incontravo a messa, lo vedevo in piazza. Esprimo le condoglianze mie e a nome dell comunità».

Ettore aveva delle patologie respiratorie ed era cardiopatico, ma le sue condizioni cliniche non erano definite gravi, la sua vita non era assolutamente in pericolo. A confermarlo è sempre il signor Silvano. La sua non è assolutamente una critica, sia chiaro, ma è quanto è avvenuto. «Era ricoverato dalla fine di febbraio per una cura continua l'amico e fratello putativo non era grave, la cura lo avrebbe risollevato. Sono andato a trovarlo con mia moglie venerdì scorso, il 6 marzo. Stava bene. Abbiamo parlato con i medici. Ci hanno detto che stava reagendo bene e che sarebbe stato lì un'altra settimana, poi il ritorno a casa. Ma nella sua stanza è transitato un paziente che è poi mancato a causa del Coronavirus. Domenica l'ospedale mi ha contattato avvisandomi di quanto era successo e dicendomi di stare in quarantena assieme a mia moglie. Stiamo Bene. Ettore continua è stato trasferito a Schiavonia. Non abbiamo potuto più sentirlo. Ci hanno avvisato che mercoledì era grave ma stabile, non aveva la respirazione assistita. Sabato le condizioni si sono aggravate ed oggi (ieri per chi legge) ci hanno informati della morte. Doveva tornare a casa venerdì scorso, sia chiaro, se non avesse incrociato il paziente che poi si è scoperto aver contratto il virus, non sarebbe successo».

«Una persona tranquilla e socievole, una persona buona che si faceva voler bene», lo ricorda commossa la signora Linda. «Era diventato in tutto e per tutto uno di famiglia come se ci fosse un legame naturale». Era quindi stato al matrimonio di Monica, secondogenita dei Righetto, anche lei profondamente colpita da quanto gli è successo: «Mi piace ricordarlo per la sua grande generosità e cortesia, ma quello che è peggio in quello che sta avvenendo, è che le persone che non stanno bene non possono più vedere i loro cari. Si pensa ai numeri dei contagiati, mai a questo aspetto. Una persona se ne va, e non puoi darle l'ultimo saluto». Purtroppo sarà così anche per Ettore che sarà sepolto in forma privata nel cimitero di Curtarolo. Non appena sarà possibile ci sarà però una celebrazione per ricordarlo come merita.

