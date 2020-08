IL NODO

PADOVA «Per accogliere i seggi, le scuole rimarranno chiuse da sabato 19 a martedì 22 settembre e i ragazzi potranno tornare tra i banchi il giorno successivo». Scatta il conto alla rovescia per organizzare i seggi per elezioni regionali e comunali e il referendum costituzionale, già rinviati a causa del Covid 19.

Dall'inizio dell'estate l'assessore ai Servizi anagrafici Francesca Benciolini è al lavoro per spostare il maggior numero di seggi dagli istituti scolastici a sedi alternative. Ad oggi, però, le scuole che non dovranno chiudere i battenti saranno 4 per 1.096 alunni, su 56. A farne parte anche alcuni istituti superiori che fanno capo alla Provincia e non al Comune. Così le migliaia di bambini e ragazzi che frequentano le restanti 52 scuole padovane faranno ritorno tra i banchi lunedì 14 settembre, per poi tornare a casa già il sabato successivo.

NUMERI

«È vero, il numero delle scuole che non chiuderanno per le elezioni non è altissimo - afferma l'assessore alle Politiche scolastiche Cristina Piva - ma è almeno un inizio. Non bisogna dimenticare, infatti che, per quel che riguarda i seggi, il ministero degli Interni impone precise prescrizioni a cui non si può derogare».

ALLESTIMENTO

«Per ridurre al minimo i disagi ai ragazzi e alle loro famiglie - sottolinea invece Benciolini - e per consentire le operazioni di allestimento dei seggi e la successiva sanificazione dei locali, ci sarà lezione fino alle 12 di venerdì 18 settembre, per poi riprendere mercoledì 23».

Ma, nello specifico, cosa prevede il piano messo nero su bianco da palazzo Moroni? In primis lo spostamento delle 11 sezioni che si trovano all'interno di 4 istituti scolastici cittadini. Nello specifico le 3 sezioni che normalmente vengono ospitate alla scuola Arcobaleno di via Santi Fabiano e Sebastiano (10 classi con 206 alunni) verranno sposati alla Casa San Leonardo di via Dei Colli 108. Passando invece, alla media Mameli di via Agnusdei (2 sezioni, 21 classi, 515 alunni), i seggi verranno spostati alla Pascoli di via Galilei. Per quel che riguarda la primaria Manin di via Tre Garofani (4 sezioni, 11 classi, 246 alunni), i votanti verranno dirottati all'istituto Valle di via Cavallotti. I seggi della San Camillo De Lellis (2 sezioni, 7 classi, 125 alunni) verranno, infine spostati alla media Falconetto di via di via Dorighello.

RESIDENZE

Il 20 e il 21 settembre, i giorni del voto, scatteranno delle novità anche per quel che riguarda i seggi normalmente allestiti all'interno delle residenze per anziani. I cambiamenti riguarderanno la sede dell'Ira in via Beato Pellegrino (i votanti saranno dirottati alla Leonardo Da Vinci in via Weil) e le due sedi dell'Oic, quella in via Nazareth (i seggi verranno spostati alla Falconetto) e la Residenza Pio Xdi via Gemona ( seggi alla primaria Martiri della Vittoria in via Armistizzio). Seggi alternativi saranno dedicati ai cittadini che vivono fuori dalle strutture e che hanno la loro sezione all'interno delle Rsa. Per gli ospiti delle case di riposo, invece, saranno organizzati dei seggi voltnti che permetteranno di votare senza dover uscire dalla residenza in cui si è ospitati. All'inizio di agosto è partita una campagna informativa per comunicare agli interessati il cambiamento dei loro seggi. Trattandosi di soluzioni provvisorie, per il momento, non sono previste modifiche alle schede elettorali.

CIRCOLARE

A palazzo Moroni è inoltre arrivata una circolare della Prefettura in cui sono state messe nero su bianco alcune prescrizioni in vista delle prossime elezioni.

Prima di tutto tanto gli elettori, quanto gli scrutatori, saranno obbligati ad utilizzare le mascherine. Obbligatorio sarà anche l'utilizzo del gel igienizzante. Le operazioni di scrutinio, poi, dovranno essere effettuate utilizzando guanti di lattice, mentre chi si recherà ai seggi non sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea.

«Stiamo infine cercando di capire ha concluso Benciolini come ci si dovrà comportare con chi è costretto a rimanere chiuso in casa perché in quarantena».

Alberto Rodighiero

