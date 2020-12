LA STORIA

VIGHIZZOLO Gli altri anni a Natale tutte le sale erano piene e alle tavolate sedevano perlopiù foresti: famiglie e gruppi di amici da fuori paese. Quest'anno invece Giuliana Lucca, 62 anni, ristoratrice di Vighizzolo d'Este, consegnerà un volantino a ogni famiglia per invogliare i compaesani a prenotare un pranzo nel suo ristorante. L'unico in un paesino che conta soltanto 900 abitanti. Se i vighizzolesi vorranno pranzare fuori a Natale, Santo Stefano o a Capodanno, l'unica opzione è il ristorante pizzeria Le Betulle, visto che il Dpcm in vigore vieta di oltrepassare i confini comunali nei tre giorni clou delle festività.

Giuliana, che cosa vi siete inventati per convincere i vostri compaesani a mangiare fuori? «Abbiamo pensato a un menù per le feste, a buon prezzo da diffondere con dei volantini che porteremo casa per casa. Il paese è piccolo, possiamo andare anche a piedi».

Non avete concorrenza...

«Sì, ma il difficile è convincere la gente a pranzare fuori. In questa seconda ondata abbiamo visto un calo drastico delle presenze nel fine settimana: i clienti prenotano la pizza da asporto il sabato e la domenica ma pochissimi vengono al ristorante, che in base alle nuove norme può ospitare solo un terzo dei coperti totali. Siamo scesi da 150 a circa 50 posti».

E il resto della settimana?

«Teniamo aperto per 10-15 lavoratori, ma così non si va avanti. Restiamo aperti più che altro per non farci dimenticare dai clienti. E se riusciamo a farlo è grazie ai risparmi che avevamo da parte. I nostri tre dipendenti sono in cassa integrazione: visto il poco lavoro ci arrangiamo noi cinque: io, mio marito e i nostri tre figli».

Gli affari vanno peggio adesso che in primavera?

«Decisamente sì. Ci eravamo risollevati un po' verso agosto, lavorando comunque al 40% rispetto a prima della pandemia. Ma non conviene confrontare gli incassi del 2020 con quelli degli altri anni sennò ci si resta davvero male».

Cosa la aiuta a non scoraggiarsi?

«Sono una persona abbastanza ottimista, quindi sono convinta che alla fine ce la faremo anche quest'anno».

Ha già ricevuto qualche prenotazione per le feste?

«Ufficialmente no, ma più di qualche famiglia si è informata su prezzi e menù, dicendomi che è intenzionata a venire. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le prime conferme. Mi farebbe molto piacere avere come ospiti i miei compaesani».

Maria Elena Pattaro

