IL MONITORAGGIO

VO' Nuovi tamponi all'orizzonte per i vadensi. Non per prolungare un'eventuale quarantena del paese, isolato da ormai 11 giorni dal resto del territorio, ma a scopo scientifico, per studiare il Coronavirus. Ieri la notizia circolava ancora in via ufficiosa, in attesa della comunicazione da parte del presidente del Veneto Luca Zaia. I dettagli dello studio, finanziato dalla Regione e condotto dall'università di Padova saranno forniti oggi a mezzogiorno nel corso di una conferenza stampa convocata dal governatore a Marghera, nella sede della Protezione civile regionale. All'incontro saranno presenti l'assessore regionale alla sanità e i vertici dell'ateneo padovano, della Croce Rossa e dell'unità operativa di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera di Padova.

L'OBIETTIVO

L'obiettivo dello studio relativo è quello di raccogliere informazioni preziose sul comportamento del virus e i meccanismi di contagio. I test aggiuntivi, stando alle prime informazioni, si concentreranno nel week end e il personale medico dell'università sarà affiancato dai volontari della Croce Rossa. Non è chiaro se sarà su base volontaria oppure esteso a tappeto a tutta la popolazione. Un aspetto importante da sottolineare è che lo screening non avrà ricadute su una eventuale proroga della quarantena stabilita dal decreto ministeriale. In attesa dell'ufficialità degli ulteriori test, il Comune è in pre-allerta, pronto ad attivarsi a livello organizzativo non appena riceverà le opportune direttive. E se ieri l'amministrazione comunale non ha diffuso nessuna comunicazione relativa all'ulteriore screening, lasciando che sia la Regione a confermare la fattibilità dello studio, in paese c'è stata comunque una fuga di notizie. Che ha creato una certa preoccupazione tra i residenti.

LA PREOCCUPAZIONE

A scatenare reazioni allarmate è stato il post di un medico residente, pubblicato sulla pagina Facebook del paese. «Sono stato informato che nelle giornate di venerdì, sabato e domenica tamponeranno di nuovo tutti» ha scritto, consigliando ai concittadini di «preparare bene le cavità nasali».

«È uno scherzo?» ha commentato qualcuno, incredulo di fronte alla prospettiva di dover rimettersi in coda per sottoporsi al tampone faringeo. Ma il timore più grande è che questa seconda campagna di screening, indipendente rispetto a quella già condotta dall'Ulss 6 Euganea, possa sfociare in un prolungamento dell'isolamento forzato. Ipotesi assolutamente smentita: lo studio avrà un fine puramente scientifico che punta a indagare il comportamento del virus. Motivo per cui qualcuno è ben contento di sottoporsi a un secondo tampone, contribuendo così a creare un database di utilità mondiale.

«Fintanto che siamo qui dentro ha commentato un cittadino l'università e la Regione con la Croce Rossa stanno organizzando un nuovo tampone per dare ulteriore sicurezza ai cittadini (che saranno a questo punto i più sicuri d'Italia) e per studiare la diffusione di questo virus, con risultati scientifici utili a livello mondiale. Io un altro tampone vado a farlo più che volentieri».

IL PRECEDENTE

Lo screening condotto dall'autorità sanitaria ha occupato quasi per intero la prima settimana di quarantena: da lunedì 24 febbraio a sabato 29, con uno sforzo organizzativo notevole. Il primo giorno non erano mancate le difficoltà, con più di 400 persone in fila alle 8.30 davanti alle scuole di via Mazzini. I test disponibili erano soltanto 250 a fronte dei mille promessi dall'Ulss. Nei giorni successivi però la macchina organizzativa era andata a regime, arrivando a fare il tampone anche a più di 500 persone al giorno su una popolazione totale di 3.300 abitanti. Il 95% si è sottoposto al test e ieri i positivi, la maggior parte dei quali asintomatici, erano 90. Resta quel 5% di cui fanno parte soprattutto anziani con notevoli difficoltà a spostarsi, persone che pur avendo la residenza a Vo' vivono fuori paese e residenti che allo scoppio del contagio si trovavano lontano dal paesino collinare e che sono riusciti a rientrare soltanto nei giorni scorsi, con l'autorizzazione della prefettura. Per tutti questi esclusi l'autorità sanitaria, di concerto con il Comune, sta considerando l'ipotesi di un'eventuale giornata aggiuntiva in cui completare i test mancanti. Intanto i cittadini continuano il conto alla rovescia per la riapertura del paese. Salvo contrordini del governo, la fine della quarantena sarà la mezzanotte dell'8 marzo. Poi Vo' tornerà a essere un paese libero.

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA