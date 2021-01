GLI AMBULANTI

PADOVA «È una situazione ormai insostenibile. La confusione dei colori e la gente dei paesi vicini che non può arrivare. I blocchi del traffico prenatalizio prima e la chiusura adesso di bar e ristoranti che penalizza pure noi».

Enzo Tuis presidente di Anva Confesercenti, guarda sconsolato la striscia di asfalto che corre fra le due fila di banchi al mercato e sospira. In effetti non si è mai vista così poca gente anche in un sabato di limitazioni. La distanza sociale si mantiene per forza, i viali sono percorribili, non c'è affollamento nemmeno davanti a chi svende. Eppure questi quattro giorni dovrebbero essere stati i migliori da molto tempo. Le vendite promozionali (che quest'anno sostituiscono i saldi che per un accordo si faranno da dopo il 30 gennaio) attirano compratori per riflesso anche al mercato.

«Sì, di solito in questi casi vengono e con uno stato d'animo diverso. Invece niente. Stiamo facendo il 10 per cento delle vendite di un sabato normale, non so se magari a chi vende frutta e verdura sta andando meglio. Ma qui se non ci danno in fretta i ristori dovremo chiudere. Del resto anche le persone non sanno più se si possono muovere oppure no. Per cui molti dei clienti che vengono dai paesi limitrofi oggi non ci sono. Oggi vediamo solo i padovani che però preferiscono fare il giro delle piazze».

Dunque? «Abbiamo bisogno di ristori immediati. Che si calcolino sui redditi 2019-20 a noi va bene. Perché chi ha pagato Inps, Inail e Iva si trova in difficoltà a iniziare l'anno. Molti hanno già l'assicurazione dei mezzi che scade». Ci sono poi situazioni contingenti e altre di prospettiva. «Una gliela dico subito. Con i bar e ristoranti chiusi mi dice lei dove noi stessi che vendiamo e soprattutto il pubblico può trovare un bagno? Noi funzioniamo se anche gli altri sono aperti. Quella di prospettiva è che abbiamo avuto 600 euro a marzo e altri 600 ad aprile più mille euro di sussidi. Sono mesi che non vediamo più nulla. E guardi che ci sono 12mila imprese del commercio ambulante in Veneto e di queste 2mila sono a Padova. Non vogliamo fare polemica ma siamo stati penalizzati fortemente. Anche la chiusura al traffico il 19 dicembre è stata una mazzata. Era l'ultimo sabato prima di Natale a cui sono seguiti 20 giorni di stop in un periodo che per noi è come l'Alta stagione, visto che facciamo il 30 per cento del fatturato annuo. Anche il blocco del turismo religioso e d'arte ci ha penalizzato e pure quello delle Terme che in settimana o al sabato viene in città. Non parliamo poi di coloro che fanno i mercatini natalizi e le fiere. Quelli sono stati proprio rovinati».

Federico Casalini è un'operatore nel settore dell'abbigliamento, porta grandi firme a prezzi accettabili. «Quest'anno abbiamo perso il 60 per cento del fatturato, ma non è solo la piazza padovana. Dappertutto è così. Ora sono le 10.30. Avremo ancora un'altra mezz'ora poi è finita. Io proporrei quasi di venire solo mezza giornata. Avevamo quattro giorni buoni da giovedì a domenica, ma non ha funzionato, non c'è praticamente nessuno. Se sommiamo questa crisi a quella di primavera dove siamo stati gli ultimi ad aprire, il 18 maggio, e non abbiamo potuto vendere il cambio stagione, e quella di dicembre, si può capire da soli la situazione...».

M.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA