IL MEDICO

PADOVA «Io e i miei colleghi, soprattutto coloro i quali han passato qui dentro Natale, Capodanno e l'Epifania, siamo favorevoli a chiudere tutto. E' l'unica maniera per ridurre l'impatto di questa pandemia devastante, com'è accaduto nella prima ondata con il lockdown. Credo che tutte le misure che possono messere in atto per frenare la terza ondata debbano essere prese in considerazione».

A parlare è il professor Roberto Vettor, direttore del dipartimento di Medicina e della Clinica medica 3a dell'Azienda ospedaliera, responsabile di ben 54 posti letto Covid. Da novembre a oggi l'équipe del professor Vettor ha assistito 400 pazienti, i dimessi e guariti rappresentano il 92%: il reparto vanta un tasso di mortalità tra i più bassi del Veneto. Il gruppo di medici e di sanitari è da sempre in prima linea nella lotta al coronavirus.

«All'inizio dell'emergenza, nel giro di pochi giorni, abbiamo trasformato un reparto di medicina interna ad orientamento endocrino-metabolico e rischio cardiovascolare in un reparto Covid ricorda Vettor - Siamo andati avanti un paio di mesi, le degenze occupavano il nono e decimo piano. Per me e i miei colleghi internisti è stata una sfida diventare anche infettivologi, pneumologi e così via. Un passaggio possibile grazie a personale di alto livello, che in ogni momento è in grado di dimostrare flessibilità e professionalità».

Con l'arrivo dell'estate, però, l'attenzione è scesa. «Nonostante gli epidemiologi avessero già preconizzato la seconda ondata continua - l'estate è stata vissuta da gran parte delle persone come un ritorno alla normalità, nell'illusione che fosse tutto finito. Così ci siamo ritrovati a fine ottobre con l'inizio della seconda ondata, che è di gran lunga più preoccupante rispetto la prima. Non aver vissuto un lockdown severo e stringente, verosimilmente ha portato ad un'alta diffusione del contagio con ingressi continui in ospedale. La curva dell'epidemia non sta flettendo, anzi, in alcune Regioni vi sono dei segnali di ripresa. Ciò fa pensare che potremmo essere alle porte di una terza ondata. Dobbiamo essere guardinghi, il virus non sta mollando».

Dei 54 posti letto, 24 sono di terapia semi-intensiva. «I pazienti più gravi ricoverati in questo momento hanno da 60 anni in su, mostrano grosse problematiche respiratorie e portano le conseguenze dell'aggressione virale sugli organi interni, dal cuore al rene spiega Vettor - Dal punto di vista organizzativo siamo in continuo dialogo tra i reparti a bassa, media e alta intensità di cure. Il trasferimento dall'uno all'altro è importante per la gestione del paziente. La nostra mortalità è tra le più basse del Veneto, anche se abbiamo avuto periodi duri. Il mese peggiore in assoluto è stato dicembre. Ma a prescindere dalle percentuali, viviamo ogni singola morte come una sconfitta».

Per contenere l'emergenza, il medico è favorevole alle misure restrittive. «Abbiamo già perso un anno di vita importante sottolinea - non solo la socialità, ma anche tutto quello che rappresenta la nostra cultura, dall'arte allo spettacolo. Per non parlare dell'istruzione dei ragazzi: c'è la didattica a distanza, ma non ha lo stesso impatto di quella in presenza. Se dovessimo scegliere tra gli spritz e le aule di scuole e università, scegliamo le aule. Quelle devono rimanere aperte».

Poi l'invito è alla responsabilità. «I giovani devono capire che i loro comportamenti possono avere delle conseguenze. Se un ragazzo incontra gli amici senza mascherina e poi va a trovare il nonno, rischia di consegnargli il virus e magari di non rivederlo più».

Ora la speranza guarda al vaccino. Il professor Vettor è stato uno dei primi a vaccinarsi in via Giustiniani, ha già aderito il 99% del personale medico e sanitario del reparto. «Papa Francesco ha detto che vaccinarsi è una scelta etica profonda. Siamo di fronte una pandemia che porta a molte morti. La coscienza di una persona sa benissimo che vaccinarsi significa interrompere la catena del contagio, oltre che impegnare meno il sistema sanitario perché non ci si ammala. C'è liberta nell'adottare strategie terapeutiche di tipo preventivo, compresa la vaccinazione, ma oggi siamo in guerra. È una crisi mai vista in precedenza, dobbiamo tornare alla Spagnola per confrontarci con un evento simile. Non ci si può opporre al bene comune. Ci possono essere dei dubbi, ma l'importante è capire che ci stanno offrendo uno strumento tollerato, innocuo e senza grandi effetti collaterali. Un'arma che può dare una risposta immunitaria e può risolvere la situazione. Vacciniamoci, ci saranno molti meno morti».

Elisa Fais

