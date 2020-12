Il VOLONTARIO

VIGONZA È Francesco Alibrandi, 68 anni, medico della medicina di gruppo Vigonza Medica, il primo vigontino a sottoporsi al vaccino anti-Covid. Un gesto dal forte valore simbolico, come dichiarato dal medico che, insieme ai colleghi della medicina di gruppo, è stato in prima linea fin dalla prima ondata, a marzo. Ed è stato lui a spingere e a insistere con l'Ulss 6 per poter avere la possibilità di eseguire i tamponi rapidi direttamente nella struttura di Vigonza; cosa che è poi avvenuto a partire dal mese di maggio. «Ho appena fatto il vaccino - dice il medico - Tra i primi: perché? Un po' perché sono grandicello e un po' perché Vigonza Medica non si tira indietro mai. Un po', ancora, per dare il buon esempio. Sto benissimo e il 19 gennaio devo presentarmi per il richiamo».

«Credo che a noi medici spetta il compito, otre che di curare e stare vaccino ai nostri pazienti, anche di dimostrare che al Covid non ci sono alternative. La strada per uscirne è una sola: la vaccinazione. I miei colleghi ed io siamo diventati un punto di riferimento tra la cittadinanza per come abbiamo gestito e continuiamo a gestire l'emergenza, ma anche per tutta una serie di servizi che siamo riusciti a portare nella struttura di Vigonza Medica, dimostrando che i medici di famiglia sono fondamentali per poter avere i servizi sul territorio. E non ci siamo mai tirati indietro davanti a niente e cosi faremo ancora. Lo abbiamo messo in pratica a maggio quando siamo riusciti a fare il test dei tamponi qui a Vigonza, e lo faremo anche in futuro: infatti abbiamo già dato la disponibilità a somministrare il vaccino anti-Covid anche nella nostra struttura, appena questo sarà possibile. Per arrivare alla gente dobbiamo portare il vaccino vicino alla gente e quindi nelle sedi sanitarie periferiche». Sono circa 80 i tamponi che vengono eseguiti a Vigonza Medica ogni giorno, «e negli ultimi giorni abbiamo rilevato delle positività in meno, merito delle restrizioni».

Lorena Levorato

