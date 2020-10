LA DECISIONE

PADOVA Matrimonio a rate per Christian e Elena: dopo la cerimonia religiosa al Santo per tutti, pranzo e cena di nozze sono stati invece contingentati con una coda di festeggiamenti per un terzo gruppo di invitati la prossima settimana. Sono questi gli effetti dell'ultimo Dpcm del premier Conte che ha ridotto le presenze ai banchetti nuziali a sole 30 persone. E visto che la necessità aguzza l'ingegno, ecco la trovata dei due sposini per non deludere nessun invitato. Ieri mattina i due, lui di Agna e lei di Albignasego, si sono dichiarati amore eterno al Santo. Una celebrazione cui hanno potuto presenziare tutti, parenti ed amici dei due, il parroco di Agna don Raffaele Coccato ha officiato il rito all'altare di Donatello.

Finita la cerimonia e scattate le foto di rito, il gruppo di amici e parenti, che secondo tradizione avrebbe dovuto accompagnare Christian nel locale scelto per proseguire la festa con il pranzo di nozze, si è invece diviso. Così, una trentina di congiunti della sposa ha potuto proseguire per il ristorante, mentre gli amici hanno preso il loro posto, dopo le opportune sanificazioni dei locali, per la cena. Ai parenti dello sposo un rinfresco veloce, cui seguirà la prossima settimana un momento conviviale, che consentirà di fatto a Christian e Elena di allungare, involontariamente la loro festa. I due novelli sposi, infatti, alla luce delle disposizioni emanate dal Governo per fronteggiare i contagi, hanno dovuto riorganizzare il matrimonio in pochi giorni per non dover rinunciare al banchetto con i numeri inizialmente previsti.

Christian Voltan è un volto noto nel panorama della musica: infatti è stato per anni chitarra solista e voce degli Aironi Neri, la nota band cover dei Nomadi. Voltan, di professione ingegnere, negli ultimi mesi si è anche cimentato in una nuova esperienza: ha acquistato il vecchio casello ferroviario di Conselve, una delle poche costruzioni rimaste intatte della vecchia linea Bagnoli-Padova. Qui ha realizzato un Bed & Breakfast chiamato appunto Il treno dei desideri, dove ogni stanza richiama concretamente la vecchia ferrovia del Conselvano, in un piacevole ambiente di altri tempi. E sarà forse metabolizzando proprio la frase della canzone di Adriano Celentano che, con molta caparbietà Christian e Elena sono riusciti ad arrivare comunque all'agognata meta del loro matrimonio ieri, nonostante il Covid.

