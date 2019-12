Il marito di Samira indagato per omicidio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEPADOVA È indagato per omicidio e occultamento di cadavere Mohamed Barbri, il marocchino 40enne, marito di Samira, la mamma di Stanghella scomparsa nel nulla il 21 ottobre scorso. Il provvedimento della Procura di Rovigo risale a una ventina di giorni fa. Sul quarantenne, dunque, a due mesi quasi dalla sparizione della moglie, si concentrano ora i sospetti degli inquirenti.L'ITERInizialmente, il sostituto procuratore di Rovigo, Francesco D'Abrosca, aveva aperto il fascicolo per sequestro di persona a carico di ignoti. In queste...