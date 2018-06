CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MALOREESTE Stroncato da un malore mentre era in sella al suo motorino. È morto così ieri pomeriggio Mauro Bernuzzo, operaio di 59 anni che viveva e lavorava a Este. A una settimana dallo schianto costato la vita al centauro Nicola Berto, ieri verso le 14, il 59enne ha perso la vita all'altezza del negozio Maxifrutta, schiantandosi contro la barriera dello spartitraffico.L'uomo, in sella ad Gilera 125 aveva superato la rotonda che regola l'intersezione tra via Zuccherifio e via Atheste, diretto verso Monselice. In corrispondenza dello...