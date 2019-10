IL MAGAZZINO PADOVA «Buongiorno, ho appena trovato una pecora in una strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MAGAZZINOPADOVA «Buongiorno, ho appena trovato una pecora in una strada di campagna. Posso portarla subito da voi?». A parlare è un padovano di Vigonza. «Mi spiace, siamo attrezzati per ogni tipo di oggetto. Ma non per gli animali» risponde l'addetto del Comune di Padova. Il telefono di via Fra' Paolo Sarpi 3, sede dell'ufficio Oggetto smarriti, suona continuamente. Tra chi trova un cellulare e chi raccoglie un portafoglio, ci sono anche decine di casi decisamente singolari, al limite del paradosso. L'episodio della pecora è capitato...