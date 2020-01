Il M5S: «Screzi tra sindaco e vice» La Mosco: «Sono allo sbaraglio»

LA POLEMICA

PADOVA Tutta concorde l'opposizione: l'edificio andava sgomberato anche per questione di sicurezza e legalità. È l'atto mette ulteriormente in luce le due anime opposte della maggioranza. «Un edificio di proprietà comunale viene sgomberato, con un'ordinanza firmata dal sindaco Sergio Giordani, all'insaputa del vicesindaco Arturo Lorenzoni. È quanto afferma Coalizione Civica, ma l'ordinanza è chiara: l'edificio è inagibile, per mettere in sicurezza tutti i cittadini, deve essere sgomberato - dice Giacomo Cusumano dei 5 Stelle -. La sua inagibilità è stata constatata già nel settembre scorso, ci chiediamo come sia possibile che sia rimasto occupato un edificio inagibile per tre mesi. Spiace anche non ci sia comunicazione fra le due più alte cariche in Comune, chiaro segno di screzi interni che potrebbero un domani far vacillare la maggioranza, esattamente come successo per la mozione di Fdi sulla mafia nigeriana, che ha visto due voti differenti fra Pd e Coalizione Civica, rimarcando le diverse anime che la compongono. Provvederò subito a convocare una commissione di vigilanza e controllo per fare luce su tutta la situazione».

Di ennesima palese differenza di vedute tra le due anime della maggioranza parla Alain Luciani della Lega. «I padovani hanno la prova provata di chi realmente governa la città - continua - auspico che i due anni che restano, o forse meno stante la situazione, ad un'amministrazione che blocca lo sviluppo della città passino veloci e che con il centrodestra Padova possa ripartire».

«Lo sgombero doveva essere eseguito vista l'inagibilità dello stabile - commenta Vanda Pellizzari della Lista Bitonci - l'episodio ha messo in piena luce le opposte visioni delle due parti di maggioranza, cosa che accade sempre più spesso anche in Consiglio Comunale vedasi, ad esempio, futuro della Zip e posizioni sulla mafia nigeriana affrontate nell'ultimo consiglio».

«Siamo in un momento nel quale la politica locale da il peggio di sé. Litigi, offese e contrapposizioni sempre più frequenti - afferma Eleonora Mosco di Cambiamo - anche in occasione dello sgombero i centri Sociali hanno rivendicato il potere di dettare la linea politica alla città. L'amministrazione è allo sbaraglio ma la città ha problemi urgenti, che stanno diventando emergenze da risolvere. Padova non può restare ostaggio di contrasti interni alla maggioranza . Non sono capaci di risolvere? Lo dicano, presto tornerà il centrodestra a governare la città».

Il vicepresidente del Consiglio Comunale Ubaldo Lonardi - Lista Bitonci attacca: «È incredibile che una componente della maggioranza contesti un'azione che ha il solo torto di essere tardiva. Da anni tutto l'ex macello è sottratto alla legalità. Un'area stupenda della città dove non vige la legge italiana ma quella dell'ideologia che considera l'occupazione il metodo di gestione degli spazi di tutti. L'aspetto della sicurezza è una motivazione secondaria anche se non scevra di oggettiva responsabilità per chi amministra la città. Difendere l'illegalità oggettivamente è incompatibile con la responsabilità amministrativa della città». Lapidaria Elena Cappellini di FdI. «Pur apprezzando la presa di posizione del sindaco non possiamo che rilevare il cerchiobottismo che oramai permea ogni decisione dell'amministrazione. Giordani e Lorenzoni sono in disaccordo ormai palese su tutto, dall'Urbanistica alla Viabilità fino alla Sicurezza. Il sindaco si liberi della corazzata Potemkin che lo spalleggia».

