CITTADELLA Una giornata dolorosa per due famiglie e per la sede di Borgo Padova del Centro residenziale anziani. Due le ospiti decedute a poche ore di distanza una dall'altra. All'ospedale di Schiavonia nella notte tra mercoledì e giovedì, è mancata Luciana Pasinato, 86 anni, di Facca di Cittadella, in mattinata, nella struttura, proprio mentre la stavano visitando, un arresto cardiaco ha portato via Bruna Piotto, originaria di Fontaniva, che il 7 maggio prossimo avrebbe compiuto 91 anni.

La signora Pasinato era giunta nella struttura in Viale della Stazione ad inizio di febbraio dello scorso anno. Era stata la prima ad accusare dei sintomi, febbre elevata, era stata subito isolata ed era stato richiesto il tampone. Era il 23 marzo scorso. Conclamata la positività, era stata trasferita all'ospedale di Schiavonia, essendole stata diagnosticata l'infezione. Ieri purtroppo il tragico epilogo. La signora lascia i figli Fiorella, Lidia, Renato, Paolo e Giulietta.

La famiglia di Bruna erano invece i nipoti. Fino a poco tempo fa 13. Due settimane fa è mancata Suor Corona e il 20 marzo scorso la cugina Suor Marcellisa Barin. I nipoti erano per lei dei figli, quelli che non ha mai avuto non essendosi sposata. Una otite non curata le aveva causato da bambina la sordità, ma non si era mai persa d'animo. La sua vita è sempre stata in casa, con i genitori e dando affetto a tutti i parenti che l'hanno ricambiato. Due anni fa la sofferta ma necessaria decisione, dopo un'operazione al femore, di inserirla nella struttura cittadellese dove purtroppo ha contratto il virus. L'ossigenazione non ottimale ha causato con tutta probabilità l'affaticamento cardiaco che ha generato l'improvviso decesso. A ricordare la signora Bruna a nome di tutti i familiari, è il nipote professore e già dirigente scolastico Ugo Silvello. «Pareva che ce la facessi con la tua forte fibra. Eri nata in quell'anno, il 1929 con un inverno che fu il più freddo del secolo. Mai andata una volta all'ospedale se non per il femore rotto qualche anno fa e sempre vissuta con poco. Pareva che dovessi farcela, ma il tuo cuore si è fermato stamattina rapito da questo maledetto virus. Sono passate poco più di due settimane che quel virus si è portato via tua nipote e tua cugina - continua il ritratto - Che dire, se non lo sconcerto e il dolore! A te il pensiero deferente per una vita semplice, fatta di cose essenziali, una vita anche non fortunata. Eri una bellissima bambina e ragazza, purtroppo colpita da una forte otite. Dio non sa cosa non avevi sofferto per una vita senza quasi voci e rumori e poi relazioni affettive normali. Eri il pensiero lacerante dei parenti, dei miei nonni e di mia madre, tua sorella più grande e tu, Bruna, la più piccola, da difendere sempre e proteggere quanto più possibile. Ciao zia Bruna carissima, ciao in questo tempo infame in cui neanche il saluto dei tuoi cari ti è stato concesso. Neanche una mano di un parente che stringesse la tua e che ti accompagnasse nel tuo ultimo viaggio».

Cordoglio è stato espresso dal Centro residenziale anziani di Cittadella che ben prima dell'obbligatorietà, già dal 23 febbraio, aveva chiuso agli esterni gli accessi alle strutture e richiesto i tamponi per tutti. Purtroppo nella sede di Borgo Padova il Covid-19 è riuscito ad entrare colpendo 15 ospiti, tre quelli deceduti, e 8 operatori. Fortunatamente nessun caso è registrato ad oggi nell'altra struttura della città murata, quella in Borgo Bassano, e poi a Villa Breda a Campo San Martino e a Piazzola sul Brenta nel centro Camerini. Il Cra ha in totale 340 ospiti. Nessun contagio anche nel centro residenziale Giovanni Botton a Carmignano di Brenta della Fondazione Opera Immacolata Concezione di Padova.

