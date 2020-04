IL LUTTO

CITTADELLA Quarta vittima a causa del Coronavirus nella sede di Borgo Padova del Centro residenziale per anziani di Cittadella. Ieri si è spenta la signora ultranovantenne Loredana Maria Cavaion. Era originaria di Mirano (Venezia) dove aveva lavorato come farmacista ospedaliera. Nella struttura cittadellese l'anziana era arrivata lo scorso ottobre.

La sua scomparsa segue quella della signora Luciana Pasinato di 86 anni, deceduta nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana all'ospedale Madre Teresa di Calcutta a Schiavonia. Abitava a Facca di Cittadella. Sempre giovedì scorso, in mattinata, mentre la stavano visitando, un arresto cardiaco ha portato via Bruna Piotto, originaria di Fontaniva. Aveva 90 anni ed era positiva. La signora Pasinato era giunta nella struttura in Viale della Stazione ad inizio di febbraio dello scorso anno. Era stata la prima ad accusare dei sintomi. Conclamata la positività, era stata trasferita all'ospedale di Schiavonia, essendole stata diagnosticata l'infezione da Coronavirus. Ha lasciato cinque figli. Non era invece sposata la signora Bruna, ma accudita con tanto affetto da una dozzina di nipoti. Da due anni, dopo che con una caduta si era fratturata un femore, non era stata più possibile l'assistenza domiciliare e quindi era stata portata a Cittadella. Elvira Gasparini è invece la prima ospite deceduta anche lei nella struttura ospedaliera di Schiavonia giovedì 9 aprile. Il giorno precedente era caduta ed era stata trasferita all'ospedale di Cittadella. Qui era risultata positiva al Coronavirus mentre il tampone effettuato alcuni giorni prima aveva dato risultato negativo. Trasferita nell'altro ospedale è morta in poche ore.

Il Centro è costituto oltre che dalla sede di Borgo Padova, dalla casa di riposo di Borgo Bassano sempre a Cittadella e poi di quella in Villa Breda a Campo San Martino e la Camerini a Piazzola sul Brenta. A Cittadella ci sono poi l'ospedale di comunità, gli stati vegetativi e l'hospice Casa del Carmine mentre a Piazzola sul Brenta l'unità riabilitativa territoriale. In totale conta 340 persone. Le strutture hanno chiuso al pubblico fin da sabato 22 febbraio. Purtroppo ciò non ha impedito il contagio di 15 ospiti solo di Borgo Padova. Le altre sedi non hanno criticità.

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA