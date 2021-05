Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LUTTOCADONEGHE Giovanni Esposito, 48 anni, padre di tre figli, è morto nel reparto di terapia intensiva dopo quasi un mese di lotta contro il Covid. Un nuovo lutto colpisce la comunità di Cadoneghe dove l'uomo abitava con la famiglia nel quartiere Bragni.LA MALATTIADopo aver contratto il virus manifestandone i sintomi, le condizioni di Giovanni si sono via via aggravate in breve tempo, fino a rendere necessario, circa un mese fa, il suo...