IL LUTTOBAGNOLI DI SOPRA «Il Covid si è portato via il mio amato zio Orlando Milan, in Brasile, a 77 anni, uomo sempre attento al prossimo e che della difesa dei diritti dei più deboli ha fatto la sua ragione di vita». A parlare è Roberto Milan, sindaco di Bagnoli, ricordando il congiunto, ex prete, che da molti anni viveva in Brasile, dove è morto a causa del Coronavirus nella giornata di martedì.Nato a Bagnoli nel 1944 Orlando, era...