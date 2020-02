IL LAVORO

PADOVA L'architetto Domenico Lo Bosco è uno dei tecnici più preparati del Comune. Guarda la botola e commenta: «Entro l'anno finiremo i lavori di restauro delle mura fino al bastione Castelnuovo, cioè fino alla chiesa di Ognissanti. Per il bastione Arena abbiamo il progetto per garantire l'accessibilità ma dobbiamo concordarlo con la Soprintendenza perché dobbiamo restaurare anche il giardino storico novecentesco. E le due parti devono dialogare. Ma entro l'anno sarà visitabile».

LE INDAGINI

Alberto Ciampalini del Gruppo speleologico del Cai è uno di coloro che sono entrati per primi. «La fontana soprastante aveva una vistosa perdita d'acqua. Noi e il Comitato mura lo abbiamo segnalato e il Comune è intervenuto. Quindi è rimasto solo l'accumulo fangoso che poi andrà svuotato per rendere fruibile tutto il bastione».

Adriano Menin del Gruppo: «Portiamo avanti dal 2008 il progetto Padova sotterranea. Uno dei risultati più significativi e importanti è proprio questo, un bastione che è stato una sorpresa per tutti. Lo si conosceva ma non si sapeva, fino al novembre del 2011, come fosse la sua costituzione interna, come sia stato organizzato negli spazi delle casematte. Non era mai stato documentato, con rilievi e foto. Noi siamo entrati nel settembre del 2011 con Fabio Bordignon cacciando letteralmente la testa dentro. Da una torretta esterna per il deflusso delle acque creata all'inizio del 900 e attraverso un varco nel muraglione siamo scivolati dentro attraverso un cunicolo semiallagato. Appena entrati ci siamo resi conto che l'ambiente era un pantano inquietante, un bacino riempito con acqua e fango dove si sprofondava in maniera significativa e pericolosa. Abbiamo aspettato i lavori del Comune sulla perdita d'acqua della fontana per esplorare in modo completo nel 2012 e 2013. È stato più avanti che abbiamo trovato il vero ingresso nella zona delle Cascatelle».

Fondamentale tra l'altro è stata la scoperta, nel 2017, all'imboccatura della galleria, di una chiavica novecentesca creata forse nel 1908, data dell'apertura dei Giardini, e che serviva per regolarizzare il deflusso delle acque anche a protezione degli Scrovegni. La stessa chiavica attraverso la quale ieri è stato possibile entrare.

LE PROSPETTIVE

Fabio Bordignon segretario del Comitato Mura aggiunge: «Le casematte interne sono la scoperta più importante del progetto Padova sotterranea. Il bastione è un torrione, in termine tecnico, di forma rotonda, ed è tra i primi costruiti nell'ambito della cinta del 500, circa nel 1520. Gli spazi interni servivano per collocare le artiglierie dove c'erano due aperture, ovvero due cannoniere, per mettere le artiglierie».

«La visita di oggi è importante non solo perché chiude anni di studi ma soprattutto perchè è l'inizio di un nuovo percorso che porterà, speriamo, la cinta muraria a far parte del circuito monumentale che si creerà con Urbs Picta, insieme al museo e agli Scrovegni. Questo si prefigura inoltre come un ulteriore tassello per la fruibilità dei Giardini Arena».

La visita all'esterno del torrione che abbiamo effettuato con Micalizzi e Bordignon ha messo in evidenza il lavoro che il Comune sta facendo intorno all'area golenale che si è creata nei secoli. È stata creata una fossa che ha permesso di ri-scoprire l'apertura delle cannoniere, evidenziando quanto imponente fosse l'altezza del manufatto militare che in pratica è sotterrato per metà.

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA