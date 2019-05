IL LASCITO PADOVA Una casa per il proprio figlio e quasi due milioni di euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LASCITOPADOVA Una casa per il proprio figlio e quasi due milioni di euro per la Fondazione Cariparo. Lo ha scritto nel proprio testamento una signora padovana: prima di morire, pochi mesi fa, ha deciso di lasciare un milione e ottocentomila euro chiedendo che il suo tesoro venga usato per il bene della città. Come? «Per interventi di restauro a beni artistici e religiosi». Il lascito figura già nel bilancio 2018 dell'ente ed è stato comunicato pubblicamente ieri da Gilberto Muraro. «Manteniamo l'anonimato di questa signora e della sua...