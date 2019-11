Il ladro delle cantine preso dopo 4 colpi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAIDPADOVA É stato sorpreso da una residente mentre frugava all'interno di una cantina condominiale a caccia di refurtiva da portare via. Il rapido intervento degli agenti della volante ha sventato il tentativo di fuga. E così il ladruo è finito agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che verrà celebrato in mattinata.É accaduto nel condominio al civico 10 di piazza Insurrezione, in pieno centro. L'uomo è stato sorpreso ad armeggiare dentro ad una cantina dove cercava oggetti di valore da prelevare. La donna...