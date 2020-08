Scoperto dalla Polizia Locale un laboratorio di lavorazione dei tessuti in zona industriale, nei pressi del Maap, trasformato in un dormitorio dove vivevano 15 cittadini cinesi, 5 dei quali sprovvisti di qualsiasi documento. Gli agenti del Nucleo Controlli Condominiali sono intervenuti sulla scorta di alcune segnalazioni del proprietario dell'immobile. Dieci dei cittadini cinesi sono risultati in possesso di regolari permessi e contratti di lavoro, gli altri erano nell'annessa palazzina trasformata in dormitorio con un letto sistemato perfino nel locale dove si trovano i quadri elettrici.

I 5 clandestini sono stati accompagnati negli uffici di via Liberi per essere fotosegnalati e deferiti all'Autorità Giudiziaria in quanto irregolari in Italia.

Il titolare del contratto di locazione, che ha dato alloggio a stranieri privi di titolo di soggiorno, è stato invece denunciato per la violazione del Testo Unico sull'Immigrazione.

Sono in corso accertamenti sulla regolarità del laboratorio e sulla destinazione d'uso della palazzina uffici. «Plaudo al Nucleo Controlli Abitativi per l'ennesimo intervento a favore della sicurezza e del rispetto delle regole - commenta l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina - l'aver organizzato un dormitorio all'interno di laboratori ed uffici costituisce in sé violazione di legge; ciò che però oggi preoccupa maggiormente è il rischio igienico-sanitario che tali condotte irresponsabili determinano per la tutta cittadinanza. Anche questa volta le segnalazioni pervenute dai cittadini, che sempre di più collaborano con i nostri agenti fornendo informazioni utili, si sono dimostrate fondamentali nella gestione della problematica, a salvaguardia dell'interesse primario della salute collettiva».

Luisa Morbiato

