LE REAZIONI

PADOVA La notizia era nell'aria da settimane, ora che è ufficiale arrivano anche le reazioni. Il primo a salutare Lorenzoni è ovviamente il sindaco Giordani: «Ringrazio Arturo per il lavoro che ha svolto e per il sostegno che ci siamo dati a vicenda sempre dopo che insieme abbiamo intrapreso questa appassionante esperienza per la città. Questa nuova avventura che ora lo coinvolgerà - dichiara il sindaco - dimostra che è una persona coraggiosa e determinata e avrà il mio sostegno come io ho avuto il suo in questi 3 anni di mandato. Abbiamo contribuito a dar vita a un laboratorio politico e civico che aveva e ha l'ambizione di cambiare in meglio Padova, città che entrambi amiamo moltissimo e per la quale siamo riusciti a fare tante cose superando anche gli scogli più delicati nella compattezza e nel buon senso». «Questa esperienza continua - scrive Giordani - con tanti mondi diversi che vogliono lavorare assieme, nel rispetto e nel riconoscimento per le forze politiche, ma nel solco del civismo, un binario da cui non mi discosterò per nessuna ragione e di cui sarò garante nella sostanza delle cose fatte e che faremo: è questa l'unica cosa che conta. In questi anni è nata anche una sincera amicizia e Arturo mi ha sempre aiutato a mantenere un ottimo clima nella squadra; sono certo mi darà ancora una mano perché conosco e ho toccato con mano più volte il suo senso di responsabilità. In ogni caso resterà per me e la giunta un interlocutore importante nonché un riferimento politico per i tanti cittadini che lo hanno votato. Continuerò a lavorare e confrontarmi con lui anche nei prossimi anni a prescindere dalla veste che ricoprirà».

Con Coalizione Civica nelle ultime settimane non sono mancati gli attriti, ma ieri è stato solo il giorno delle parole al miele: «Arturo è pronto ad affrontare con coraggio e determinazione una sfida più grande, per tutte e tutti noi. Da parte nostra un grande grazie, per il lavoro svolto fin qui, che di certo non finisce oggi, e un grande in bocca al lupo per tutto quello che verrà. La strada da affrontare è in salita, ma è solo l'inizio di un percorso che ci auguriamo sappia guardare avanti e, passo dopo passo, cambiare le cose nella nostra regione, così come con grande fatica ogni giorno proviamo a cambiare e innovare Padova. Percorreremo anche questa strada insieme, imparando a fare tesoro delle differenze che da sempre attraversano il nostro movimento, diretti verso un obiettivo comune che è più grande della somma degli obiettivi dei singoli».

Sostegno anche dal Pd padovano, che oggi ufficializzerà le proprie candidature per le Regionali. La nota congiunta è del segretario provinciale Ivis e di quello cittadino Tramarin: «Il Partito Democratico di Padova rinnova il suo convinto sostegno al candidato Presidente Arturo Lorenzoni. Tutti, dentro al proficuo rapporto maturato insieme al sindaco Giordani, abbiamo potuto apprezzare in questi anni l'impegno costruttivo e determinato del nostro candidato non solo nell'efficacia dell'azione amministrativa ma anche nell'unire esperienze e mondi diversi. Questo ci motiva e sprona a sostenere un modo di fare politica completamente sconosciuto nei palazzi veneziani dai quali, invece, il presidente della Regione impartisce ordini in solitaria. Ringraziamo Arturo per essersi messo al servizio di questo nuovo progetto».

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA