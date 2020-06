ASSINDUSTRIA

PADOVA «Grazie per il vostro sacrificio e per il vostro impegno». Questo il messaggio lanciato agli studenti padovani da Alessandra Polin, delegata a Education e Scuola di Assindustria Venetocentro e presidente dei Giovani Imprenditori, a conclusione di un anno scolastico difficile. «Quest'anno scolastico è stato caratterizzato da un distacco forzato e prolungato dalle aule e da quelle relazioni con compagni e insegnanti, che rendono la scuola un luogo unico e vivo, fatto non solo di nozioni ma anche di legami forti, un luogo in cui impariamo a crescere e a superare i primi ostacoli afferma Polin -. Ed è soprattutto voi che voglio ringraziare perché il vostro sacrificio è stato enorme e il vostro impegno ha contribuito in maniera sostanziale ad evitare ulteriori contagi e i dolori del lutto. Il mio grazie si unisce a quello di tutte le generazioni successive alla vostra, perché abbiamo ben presente che alla vostra età tre mesi di isolamento e di incertezza sono un tempo che sembra infinito. Un in bocca al lupo particolare va a tutti gli studenti che in questi giorni stanno affrontando l'esame di maturità, condizionato anch'esso dall'emergenza».

Gli esami di maturità a Padova sono iniziati lo scorso 17 giugno per 170 commissioni e 6.834 maturandi. Niente prove scritte e maxi-orale della durata di un'ora in presenza, con la presentazione di un elaborato interdisciplinare. La settimana della Maturità è iniziata con la riunione plenaria dei commissari interni ed esterni, chiamati a estrarre la lettera da cui partire per il calendario dei colloqui orali. La commissione è composta da 6 membri, tutti interni, scelti direttamente dai singoli consigli di classe, che dovranno comprendere i docenti di italiano e delle materie delle seconde prove previste per ciascun indirizzo. I presidenti, invece, sono esterni e sono designati dagli uffici scolastici regionali.

«Sono certa che affronterete, e supererete, l'esame con serenità e portando i risultati di un percorso educativo nel corso del quale siete diventati adulti aggiunge Alessandra Polin -. Ora si apriranno nuovi percorsi nello studio e nel lavoro, e il solo consiglio che sento di darvi è di guardare con fiducia al vostro futuro, anche dopo questi mesi complicati. Siamo tutti impegnati in uno sforzo condiviso per ripartire, che, nelle molte difficoltà, ha rafforzato i valori dell'interdipendenza e del sentirsi parte di una stessa comunità. Voi, di questa comunità, siete il capitale più prezioso e il nostro impegno, come imprese e come associazione, è di riuscire a valorizzare il vostro talento, le competenze, l'innovazione e la vitalità di cui siete portatori. Siamo entrati in un mondo nuovo, e soprattutto grazie a voi sarà possibile per tutti iniziare questo nuovo cammino».

Sul tema della scuola e degli esami di maturità si è espresso anche il presidente della Provincia, Fabio Bui. «Qualunque ruolo ricoprirete, ricordate che non esiste un futuro né individuale, né sociale senza l'esperienza che solo la scuola sa dare».

E.Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA