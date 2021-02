LA COOPERATIVA

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Centootto persone vaccinate nell'intera mattinata di ieri : un impegno notevole da parte della task force dell'ulss 6 Euganea nei confronti degli ospiti e degli operatori della società cooperativa Il Graticolato, una campagna vaccinale che ha regalato serenità e sollievo a tutti.

Per tutte le persone che a vario titolo lavorano nella sede della cooperativa in via Buson a San Giorgio, a circa un anno dall'arrivo del covid che ha contagiato alcune decine di persone, è stata una giornata ricca di emozioni e di speranza per ritornare presto alla normalità. A marzo dell'anno scorso , infatti, una quindicina di persone erano risultate positive al coronavirus al centro servizi Paolo VI.

Dei venti ospiti con disabilità presenti h24 nella struttura residenziale protetta, convenzionata con l'ulss 6 Euganea, la metà era stata contagiata dal virus. Con loro anche alcuni operatori che avevano lavorato a stretto contatto con i pazienti. La società da allora aveva alzato ulteriormente la soglia di attenzione e la vaccinazione di ieri è stata una sorta di liberazione per ospiti e dipendenti. L'equipe infermieristica dell'ulss Euganea , guidata dal dottor Alessandro Busatta, ha somministrato 108 dosi di vaccino pfizer agli ospiti e agli operatori dei centri diurni e dell'area residenziale.

Nonostante qualche iniziale e comprensibile timore tra gli ospiti, risolto con la giusta assistenza degli operatori della struttura e dei pazienti sorrisi degli infermieri, tutte le operazioni sisono svolte senza alcuna criticità.

«Siamo davvero contenti dell'esito di questa prima fase vaccinale - afferma il responsabile della campagna di immunizzazzione per il Graticolato, Alberto Toniolo - Una grande collaborazione durante l'operazione vaccinale è stata data anche dall'infermiera del Graticolato Maddalena Franco, che ha monitorato tutta la fase vaccinale sotto l'occhio vigile del presidente Lodovico Nalon. Abbiamo lavorato in stretta collaborazione con i colleghi della struttura e dei dirigenti dell'ulss 6, per preparare tutte le autorizzazioni necessarie alla vaccinazione, predisponendo anche idonei momenti formativi utili ed essenziali per comprendere ed approfondire la tematica».

L'appuntamento è tra 21 giorni per la seconda dose vaccinale, dopodiché, con grande sollievo di familiari e operatori, gli utenti potranno tornare alle loro occupazioni lavorative.

