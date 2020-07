IL GIUDIZIO

PADOVA È in fondo alla classifica. In piena zona retrocessione. Anche se peggio di lui si sono piazzati nomi noti come Virginia Raggi, Leoluca Orlando e Luigi de Magistris. Ma Sergio Giordani, non si scompone di fronte al fatto che il sondaggio sul gradimento dei sindaci effettuato dal Sole24Ore lo abbia piazzato al 99. posto su 105, facendo scendere la percentuale di gradimento nei suoi confronti dal 51,8 del 2017 al 42,7 di oggi. E anzi rilancia, lasciando intendere che il giudizio vero spetterà fra due anni agli elettori, confermando che si ricandiderà, certo di godere invece di un consenso ancora maggiore di quello incassato tre anni fa. Il giudizio post Coronavirus sul primo cittadino, quindi, non è per nulla lusinghiero, visto che la perdita di gradimento secondo l'analisi del quotidiano economico si attesta a meno 13,4%, ma il responso non impensierisce il numero uno di Palazzo Moroni: «I sondaggi - sottolinea - sono l'ultima delle preoccupazioni, anche perché ce ne sono per tutti i gusti. Così come non mi scompongo per quelli che, pochi mesi fa, mi vedevano con gradimenti elevatissimi, non vedo perché mi dovrei agitare per quelli che danno ora dati opposti. Alla fine, resto un padovano tra i padovani, e per sentire il polso della situazione mi affido ai riscontri che raccolgo ogni giorno camminando per la città, parlando con la gente, bevendo il caffè al bar, ascoltando da mattina a sera i problemi a cui cerco sempre di dare soluzioni». «La giunta - ha detto ancora Giordani - lavora bene, siamo una forza tranquilla che senza arroganza si impegna per la città, senza alzare i toni e sono sicuro, con o senza sondaggi, che la cosa sia apprezzata». E poi ha confermato tra le righe l'intenzione di ripresentarsi alle prossime amministrative. «Comunque - ha aggiunto - l'unica cosa che conta è che il vero sondaggio sarà tra due anni, quando deciderà la gente di Padova, nelle urne, non certo sui social con i commenti esagitati che fanno sorridere, anche perchè provengono da chi è già stato sonoramente bocciato. Sono molto sereno perché sento il calore delle persone ed è proprio questa la motivazione che mi ha spinto, e mi spinge, a fare il sindaco».

L'OPPOSIZIONE

Il riferimento di Giordani è al suo predecessore Massimo Bitonci, deputato della Lega, che ha sottoscritto una nota firmata insieme agli altri consiglieri di minoranza, cioè Vanda Pellizzari, Alain Luciani, Eleonora Mosco, Roberto Moneta, Ubaldo Lonardi, Vera Sodera e Davide Meneghini. «Dopo 3 anni - hanno sottolineato - - il sindaco sprofonda nella classifica del Sole24Ore. I padovani nel 2015 avevano promosso Bitonci facendolo balzare al quinto posto, mentre oggi bocciano Giordani. Dovrebbe dimettersi, ma non lo farà, in attesa del peggior risultato della sinistra in Veneto capeggiata da Lorenzoni». «Mentre la città è ferma - rincarano i membri dell'opposizione - le uniche opere fatte e inaugurate sono i progetti della precedente amministrazione. Attendiamo, però, nei prossimi giorni un nuovo sondaggio della XWURCFH Communication che, fatalità, smentirà la classifica del Sole24Ore, come è già accaduto con analisi commissionate ad hoc».

IL PARTITO DEMOCRATICO

Pronto da via Beato Pellegrino l'appoggio al primo cittadino. «Di sondaggi - dicono Vittorio Ivis e Davide Tramarin, rispettivamente segretario provinciale e cittadino del Pd - se ne leggono molti, ma quello che conta sono le urne. Oggi Bitonci si vanta, dimenticando la bocciatura del 2017. Ed è falsa, poi, l'accusa che la città sia ferma, oltre che un insulto per i cittadini che con l'amministrazione, si sono tirati su le maniche per ripartire dopo la quarantena. Siamo stati il primo Comune a distribuire i buoni spesa ai cittadini in difficoltà, la Padova Capitale Europea del Volontariato si è confermata un esempio. Oppure ricordiamo le opere pubbliche, come il ponte di via Vigonovese, la costruzione del Centro congressi e l'abbattimento delle palazzine di via Anelli, anticipate in un periodo di flussi automobilistici ridotti. Giordani sa dialogare con i cittadini e il Pd sarà sempre al fianco dell'amministrazione finchè quest'ultima sarà in mezzo alla gente».

Nicoletta Cozza

