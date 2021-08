Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Se la scorsa settimana l'Ulss Euganea ha paragonato la corsa ai vaccini ai cento metri olimpici di Marcell Jacobs, ora per la nuova volata la metafora diventa quella della staffetta. Per vincere la medaglia d'oro bisogna alzare ulteriormente la percentuale dei vaccinati e i grandi protagonisti in pista diventano gli insegnanti. Da settembre il Green pass sarà obbligatorio per tutto il personale scolastico e universitario:...