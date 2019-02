Il giallo delle schede minaccia il consiglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Ufficialmente inizierà a lavorare il prossimo 15 febbraio alle 19. Ma sull'insediamento del nuovo consiglio provinciale aleggia però il fantasma di un possibile ricorso dovuto agli errori rilevati durante le operazioni di voto di domenica scorsa. Infatti, due consiglieri di Padova, unico Comune in fascia F, in quanto ha più di 100mila abitanti, hanno votato in modo errato: alla chiusura dei seggi risultavano 22 votanti su 33 aventi diritto, ma sono solo 20 le schede nell'urna dedicata. Una discrepanza che ha bloccato le...