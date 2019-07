Il gestore: «Un direttore a disposizione di ogni inquilino»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DETTAGLIPADOVA Il 51% dei 204 posti nel nuovo studentato di via Delù sarà a canone calmierato (ad esempio 330 euro al mese per un letto in camera doppia), mentre i rimanenti avranno costi a libero mercato (a partire da 440 euro per una stanza singola, per arrivare ai 600 per un monolocale a uso esclusivo). Entrambe le possibilità, però, si basano sulla formula all-inclusive che comprende l'utilizzo di tutti i servizi. Progetto CMR, su incarico di Fabrica Immobiliare, si è occupato dell'ideazione dell'opera, intervenendo anche nella...