IL GESTO

PADOVA La comunità cinese regala diecimila mascherine: cinquemila al Comune e altrettante alla Provincia. Di quelle consegnate all'amministrazione Giordani, tremila sono state donate da imprenditori e da semplici cittadini di origine cinese, mentre altre duemila sono arrivate dalla Cina, nello specifico dalla provincia di Zhejiang. «Questo è il frutto dell'impegno dell'associazione culturale Filo di seta, dell'associazione imprenditori cinesi del Veneto e della comunità cinese di Padova ha spiegato il primo cittadino - Grazie mille, ora le consegneremo subito alle realtà che hanno volontari e operatori a contatto con il pubblico e che svolgono servizi essenziali per le persone». I dispositivi ricevuti ieri da palazzo Moroni verranno utilizzati, appunto, dai dipendenti comunali che hanno rapporti con il pubblico, in modo particolare quelli in forza ai Servizi sociali. Una parte di questi verranno dati anche alla Protezione civile.

In questi giorni, poi, la giunta Giordani sta lavorando per reperire in tempi brevi le 300 mila mascherine donate alla città del Santo dalla municipalità di Guangzhou.

AZIONE GENEROSA

Sempre ieri, un'associazione di imprenditori cinesi ha donato come detto alla Provincia di Padova cinquemila mascherine e un numero considerevole di tute da lavoro monouso. «Li ringrazio di cuore ha affermato il numero uno di palazzo Santo Stefano Fabio Bui e sono particolarmente felice del dono ricevuto perché in questo momento di carenza e fabbisogno anche una sola mascherina può essere importante e salvare una vita. Si tratta di un'azione particolarmente generosa da parte di chi conosce bene il peso di questa emergenza, ma soprattutto di chi ha eletto a seconda casa il nostro territorio. Un dono importante che intendo distribuire alle Forze dell'ordine, alla Protezione civile e a tutto il personale impegnato quotidianamente nei controlli per il rispetto delle nuove restrizioni sulla mobilità e quindi maggiormente esposti al rischio di contagio da Coronavirus. Il gesto di questa associazione di imprenditori cinesi dimostra attenzione, partecipazione e solidarietà verso il nostro Paese».

NEI SUPERMERCATI

Sul fronte delle mascherine è impegnato anche l'assessore al Commercio Antonio Bressa che, in questi giorni, ha contattato tutte le principali catene di supermercati presenti in città chiedendo che i dipendenti che hanno rapporti con il pubblico vengano dotati di questi dispositivi. Entro il fine settimana tutte le catene della grande distribuzione dovrebbero adeguarsi alla richiesta.

al.rod.

