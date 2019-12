IL FUTURO

PADOVA Secondo il fresco Piano della mobilità sostenibile entro il 2030 diminuiranno gli spostamenti in auto dal 48 al 36 per cento e aumenterà il trasporto pubblico al 24 per cento e quello con la bici fino al 23 per cento. «Sono convinto che il tema ambientale vada affrontato senza ritardi. Il Pums è un documento programmatico ma traccia delle linee intelligenti».

LE AREE 30

«É una misura che ha vantaggi per il calo degli incidenti pericolosi e dal punto di vista ambientale perché a minore velocità le auto emettono meno gas. Infine per il rumore e la distribuzione degli spazi. Infatti tante città hanno ridotto le carreggiate per consegnarle ai marciapiedi per piste o giostrine o qualsiasi altra cosa. È un tema, la restituzione dello spazio urbano ai cittadini, al quale tutte le amministrazioni stanno lavorando. Certo arterie come via Goito resteranno a 50 all'ora. Ma in prospettiva le aree 30 saranno create in tutte le aree residenziali. Con la strada che diventa marciapiede e l'auto che passa con cautela. Si rovescia la logica. Sarà la strada dei pedoni che riserva uno spazio alle auto».

IL TICKET D'INGRESSO

Consentirebbe a Padova di fare tutte le azioni di qualità ma politicamente richiede una forte condivisione. É una delle opzioni sul tavolo, va valutata con attenzione. Anche perchè in bilancio se non recuperiamo quello che ci serve con la lotta all'evasione è verosimile che qualcosa dovremo fare».

BUSITALIA

É un momento delicato. Vanno chiarite la presenza del Comune nel capitale e l'espletamento del servizio, visto che hanno messo chilometri in più nell'offerta. Noi abbiamo sviluppato una nuova linea di tram e loro la dovranno gestire». Il tram è sicuro? «É confortante quello che ci è stato detto in via informale».

I DRONI

«C'è un importante progetto europeo. Noi siamo una delle spot city. Alcune città si sono prestate per la sperimentazione nella consegna dei pacchi. Noi abbiamo altri progetti per il momento ma c'è la massima disponibilità a farne parte. Green logistic che è uno dei temi forti sulla logistica disponibile ha molto interesse a seguire quel filone».

