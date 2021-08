Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FUTUROPADOVA «Sarà una planning room, cioè una palazzina Comando. Dobbiamo costruirla. Abbiamo già fatto il bando». Il presidente Pasqualetti guarda a quello che sarà il progetto più avanti del suo primo mandato, l'automatizzazione completa delle gru a portale, il vanto dell'Interporto.Un piano per il quale i gruisti non saranno più fisicamente nella postazione esterna ma in una sala regìa da dove controlleranno il lavoro. La gru...