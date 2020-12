IL FUTURO

PADOVA Sarà il nuovo piano regolatore a dirci se il Covid ha cambiato la città. Come si muoveranno le persone? Alloggeranno ancora gli studenti in centro o seguiranno le lezioni da casa? E se arrivasse un nuovo castigo di dio gli appartamenti delle famiglie potranno avere un giardino vicino per i bambini? Ma soprattutto come battere l'isolamento che uccide la voglia di uscire e costruire reazioni?

IL NUOVO ABITARE

Il sindaco ieri ha chiamato ad un primo Forum gli esperti che stanno redigendo il nuovo piano degli Interventi, su tutti l'architetto Stefano Boeri con Daniele Rallo, per ricevere i suggerimenti delle istituzioni. È un nuovo modello di abitare quello che occorre. Boeri lo ha chiamato il borgo urbano. E consiste nella creazione di quartieri in grado di accorciare le distanze dai servizi maggiori che di solito si trovano in centro. Trovarli a poca distanza costringerà a uscire. Sono quelle che l'urbanista Luisa Calimani chiama le insulae urbane, una sorta di arcipelago di quartieri che renda la città policentrica. Una carta da giocare bene «perché - ha detto Boeri - molti stanno fuggendo dai grandi centri metropolitani e Padova ha tutte le caratteristiche per creare attrattività». Dare centralità ai quartieri è un pensiero sul quale da sempre insiste il sindaco e lo ha fatto anche ieri introducendo i lavori insieme all'assessore Ragona e al dirigente Guarti. Ma ci sono condizioni da rispettare: mobilità, sicurezza, benessere inteso come forestazione urbana. Cioè, aprire la finestra e vedere un albero piuttosto che il muro del vicino. I boschi, dice Boeri, neutralizzano il 40 per cento del Co2 in città. In pratica servono: parco delle mura, parco agropaesaggistico, anello verde con piste ciclopedonali. E poi nella carta d'identità urbanistica di Padova ci sarà scritto che bisognerà usare i crediti edilizi, recuperare aree dismesse, promuovere trasporti efficienti.

I PUNTI DI VISTA

Il prefetto Franceschelli ha puntato sulle infrastrutture senza le quali la città rischia a sua volta l'isolamento (basti pensare al mancato collegamento con la pedemontana) e all'edilizia sociale, altro concetto di Boeri, per ridare vita a zone meno «alla moda» e dunque renderle più sicure. Il vescovo Cipolla ha insistito sull'attenzione per chi è ai margini, alle diverse fedi che devono convivere e alla solidarietà di vicinato nei quartieri, bene da non perdere.

Il presidente della Camera di Commercio, Santocono, ha sottolineato il ruolo cruciale del quadrante stazione S. Lazzaro. «La Fiera come quarta piazza della città, fra competence center, Ingegneria e centro congressi e la sede del 30 per cento delle società padovane di alta tecnologia unirà giovani e ricerca». Il rettore Rizzuto ha indagato il tema della città che ricostruisce rapporti ricordando il progetto della nuova sede delle Scienze sociali all'ex geriatrico, e quello per la caserma Piave. «Perché dobbiamo costruire una città a forma di contatto fra le persone. È insostituibile». Il presidente della Fondazione Cariparo, Muraro, ha messo in guardia sull'espansione nel quadrante est «senza governo» rilevando l'impegno concreto dell'ente per la costruzione di asili e piste ciclabili.

Il soprintendente Magani si è soffermato sul Covid come elemento di rottura anche architettonico, invitando ai rieducare i padovani, con il nuovo prg, al proprio patrimonio culturale attraverso percorsi dedicati. E a proposito di infrastrutture l'ad di sistemi Urbani di Rfi, Lebruto, ha illustrato il piano per l'alta velocità e la nuova stazione, un progetto da 3 miliardi in dieci anni che porterà alla ricucitura Arcella-centro. Il dg dell'Azienda ospedaliera Luciano Flor ha raccontato come il nuovo ospedale cambierà la mission della città mentre padre Svanera rettore del santo, ed Emanuele Alecci del Csv hanno chiesto una città inclusiva e accogliente che favorisca il riconoscimento dell'altro. Hanno partecipato anche il direttore dell'interporto Tosetto e, come uditore, il presidente della Commissione Urbanistica Antonio Foresta.

Mauro Giacon

