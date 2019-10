Il futuro dello stabile: a novembre i lavori per i nuovi locali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOPADOVA Il piano terra e il primo piano saranno utilizzati per due distinte attività ristorative. Il piano interrato, invece, fungerà da magazzino. Così i futuri inquilini del grande stabile di via Vicenza occuperanno i 1.300 metri quadri che in passato ospitavano la storica torrefazione Vescovi. I prossimi giorni saranno decisivi per la conclusione della trattativa con il grande gruppo privato interessato a subentrare. I lavori dovrebbero partire entro la fine di ottobre e durare meno di un anno. L'obiettivo è quello di...