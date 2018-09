Il futuro dell'ex hub: grande parco e piscina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUTUROBAGNOLI «Da hub a centro sportivo, comunque una struttura a servizio della comunità di Bagnoli e San Siro, che tanto ha sofferto in questi tre anni».All'indomani della notzia della chiusura dell'hub dei migranti, pensa a voce alta il sindaco Roberto Milan, nel bar Cinzia di San Siro, dove offre da bere al senatore della Lega Andrea Ostellari, la cui famiglia è originaria proprio della frazione, ma anche ai tanti cittadini, che si complimentano con lui, compresi alcuni dei sostenitori del Comitato Bagnoli dice no, per quello che è...