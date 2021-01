IL FINANZIAMENTO

PADOVA Sono in arrivo in Azienda ospedaliera oltre due milioni e mezzo di euro per rispondere all'emergenza Coronavirus. Rafforzamento e incremento delle terapie intensive, aumento dei posti letto, ampliamento del Pronto soccorso e acquisto di dispositivi elettromedicali di ultima generazione: questo il piano del governo per potenziare la rete degli ospedali Covid. Il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, nei mesi scorsi ha bandito la procedura di gara per servizi tecnici destinati alle strutture sanitarie impegnate in prima linea sull'emergenza. All'Azienda ospedaliera sono stati assegnati oltre due milioni di euro per la fornitura di attrezzature elettromedicali dedicate a posti letto di terapia intensiva, semintensiva, pronto soccorso e altri 500 mila euro per una nuova Tac.

Il maxi-finanziamento cambierà volto alla cittadella sanitaria. Tra gli interventi principali c'è la ristrutturazione della sede della centrale operativa del Suem 118, collocata tra l'obitorio, l'edificio di Odontoiatria e di Malattie infettive. Il Pronto soccorso centrale verrà ampliato, al piano rialzato nascerà un nuovo reparto di degenza, con letti di osservazione breve intensiva (Obi). Il laboratorio del professor Mario Plebani, attualmente al piano rialzato, verrà quindi trasferito al Monoblocco per liberare gli spazi necessari al restyling. Altro importante progetto riguarda la realizzazione di una nuova rianimazione al sesto piano del Policlinico.

«Grazie a questi fondi completiamo la dotazione di letti di terapia intensiva e di tecnologia che ci serve per affrontare l'emergenza sottolinea il direttore generale Daniele Donato - Il commissario Arcuri ha già trovato le imprese e i progettisti, noi in pratica dobbiamo solo mettere gli spazi. Stiamo aspettando alcune autorizzazioni, manca solo qualche passaggio amministrativo, ma i lavori inizieranno a breve».

A livello nazionale, in tutto sono previsti 1.044 interventi, con un valore complessivo di oltre 713 milioni, eseguiti in 457 ospedali diversi che fanno capo a 176 aziende del sistema sanitario. In particolare, i piani di riorganizzazione delle Regioni prevedono i lavori di adeguamento e ristrutturazione delle aree destinate alle terapie intensive e semi-intensive, nonché i lavori di separazione dei percorsi e di ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso.

L'Azienda ospedaliera, come tutti gli altri ospedali d'Italia, per affidare i cantieri e fare gli acquisti si rivolge all'elenco Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia.

Il commissario straordinario, attraverso un'indagine esplorativa di mercato ha individuato gli operatori economici interessati a presentare offerte per l'affidamento della fornitura e sono state definite 37 categorie, identificate da specifiche caratteristiche minime alle quali hanno risposto 129 operatori economici. A seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara per l'abilitazione all'elenco, ne sono rimasti 102. Per dare il via ai cantieri e agli acquisti l'Azienda ospedaliera quindi procederà con affidamento diretto o con procedure negoziate, consultando i fornitori presenti nell'elenco Invitalia.

Il finanziamento darà una boccata d'ossigeno a via Giustiniani, dove le spese extra per far fronte alla pandemia non sono mai mancate sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria. In poco più di due mesi, da fine febbraio ad aprile dello scorso anno, l'Azienda ospedaliera aveva già investito quasi un milione di euro tra kit monouso, ecografi portatili, broncoscopi, cannule nasali, maschere e caschi per la rianimazione.

Elisa Fais

