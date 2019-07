Il figlio: «Non aveva mai avuto problemi di cuore Una serata di festa si è trasformata in tragedia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FAMIGLIAVILLA DEL CONTE «Mia mamma Lidia è morta circondata dalle sue persone più amate. È sempre triste dover dire addio a una persona cara, ma penso che in cuor suo se ne sia andata serena». A parlare è Alessandro Mason, 49 anni, uno dei due figli di Lidia Cherubin. La vittima era sposata con Renzo Mason di 76 anni. Dal loro amore sono nati appunto Alessandro e Barbara di 47 anni. La famiglia Mason ha vissuto, per lavoro, fino al 1979, in provincia di Torino, ma da quarant'anni risiedeva in pianta stabile in via Degli Alpini a Villa...